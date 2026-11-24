O montante recorde foi motivado principalmente por fatores que injetaram R$ 5,910 bilhões no caixa do governo - (crédito: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo)

A Receita Federal divulgou, nesta terça-feira (23/11), recorde histórico na arrecadação de outubro, considerando a série histórica de 2011 a 2026 corrigida pela inflação. No mês passado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu arrecadar R$ 293,975 bilhões, aumento real de 7,28% em relação a outubro de 2025, quando a arrecadação foi de R$ 274,030 bilhões.

Entre eles, os R$ 3 bilhões provenientes de pagamentos extraordinários de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e R$ 2,910 bilhões gerados pela cobrança do Imposto de Exportação sobre o petróleo, que continua em patamares elevados por causa do conflito no Oriente Médio.

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O montante recorde na arrecadação de outubro deste ano, segundo a Receita, foi motivado principalmente por fatores que injetaram R$ 5,910 bilhões no caixa do governo.

Fiscal

A divulgação dos dados ocorreu um dia após a Câmara aprovar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, pacote de ajuste fiscal do governo federal, apelidado de Plano Moretti, em alusão ao seu formulador, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

Além disso, o anúncio de recorde histórico na arrecadação de outubro ocorreu em meio a demandas do mercado para que o governo do presidente Lula delimite para qual caminho a gestão da Fazenda seguirá a partir do próximo mandato.