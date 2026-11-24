Governo brasileiro tentou abrir painel para contestar tarifas de até 25% de Trump sobre produtos nacionais; nova tentativa poderá ser feita em dezembro. - (crédito: Kent Nishimura/AFP )

Os Estados Unidos impediram, nesta terça-feira (24/11), a abertura de um painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) pedido pelo Brasil para contestar as tarifas adicionais impostas pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros. O pedido foi apresentado durante uma reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, em Genebra, na Suíça.

A iniciativa brasileira buscava uma análise sobre a compatibilidade das sobretaxas com os compromissos comerciais assumidos pelos EUA na organização. Como Washington se opôs à criação do painel, o pedido não avançou nesta primeira tentativa. O Brasil poderá apresentar novamente a solicitação na próxima reunião do órgão, prevista para 17 de dezembro.

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A disputa envolve duas cobranças adicionais aplicadas a produtos brasileiros. Uma delas corresponde a uma tarifa de 25%, com algumas exceções, e a outra prevê uma sobretaxa de 12,5% sobre determinados produtos, também sujeita a isenções. As medidas foram adotadas após investigações conduzidas pelos Estados Unidos com base na Seção 301 da legislação comercial americana, que permite apurar práticas consideradas prejudiciais aos interesses do país.

O Brasil argumenta que as tarifas desrespeitam as regras da OMC e os compromissos assumidos pelos Estados Unidos no comércio internacional. Para o governo brasileiro, as cobranças são discriminatórias e ultrapassam os limites negociados na organização, além de prejudicarem a competitividade dos produtos nacionais em relação aos de outros países.

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Antes de recorrer à OMC, os dois governos realizaram consultas em 25 de setembro de 2026, mas não chegaram a um acordo. Diante do impasse, o Brasil pediu a abertura do painel para que a disputa fosse analisada formalmente.

Durante a reunião desta terça, os Estados Unidos se opuseram ao pedido e defenderam que as investigações comerciais respondem a preocupações antigas do governo americano sobre políticas brasileiras que, segundo Washington, prejudicam empresas dos EUA. A administração Trump afirmou, no entanto, que continua aberta ao diálogo para buscar maior equilíbrio e reciprocidade nas relações comerciais entre os dois países.

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Com a oposição americana, a OMC registrou as manifestações dos membros e deixou a questão em aberto para ser retomada caso algum país solicite. O Brasil poderá, portanto, voltar a pedir a formação do painel na próxima reunião do Órgão de Solução de Controvérsias.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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