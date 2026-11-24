A divisa brasileira perdeu 15,63% do valor frente ao par norte-americano entre 23 de outubro e 23 de novembro - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um levantamento que compara as principais divisas do mundo mostra que o real teve, de longe, o pior desempenho em relação ao dólar nos 30 dias pós-eleições no Brasil. Dados coletados pela consultoria Elos Ayta e publicados nesta terça-feira (24/11) apontam que a divisa brasileira perdeu 15,63% do valor frente ao par norte-americano entre 23 de outubro e 23 de novembro.

A queda do real durante esses 30 dias foi quase o dobro da registrada pela segunda colocada essa lista: o peso colombiano, que recuou 8% durante esse tempo. Na sequência, aparecem entre as piores baixas o dólar australiano (5,96%), o shekel israelense (5,76%), a coroa norueguesa (4,78%) e o rand sul-africano (4,71%).

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Apesar do resultado negativo da moeda brasileira ser expressivo, é importante destacar que entre as principais cotações cambiais do mundo, somente a rúpia indiana obteve uma valorização frente ao dólar, de 2,18%. Todas as demais, inclusive euro e libra esterlina, perderam valor em relação à divisa norte-americana no acumulado desses 30 dias.

Segundo a consultoria, a combinação entre a queda de 19,64% do Ibovespa — principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) — em reais e a desvalorização cambial nesse mesmo período foi determinante para o aumento da cotação do dólar frente ao real.

Nesta terça, o real ensaia uma leve recuperação, após a Câmara dos Deputados ter aprovado na noite anterior o pacote fiscal apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prevê uma abertura de até R$ 56 milhões no Orçamento em 2027. Por volta das 13h (horário de Brasília), o dólar registrava queda de quase 2%, cotado a R$ 5,85.

Desempenho das bolsas

A pressão do mercado financeiro em relação ao ambiente fiscal brasileiro após as eleições não foi o único fator que determinou uma queda de valor do real no fim de outubro e em novembro, nem tampouco da Bolsa brasileira, apesar de ter sido um dos pontos destacados. Durante esse tempo, o cenário de pressão sobre os preços do petróleo e a inflação persistente nos Estados Unidos e na Europa também contribuíram para um movimento de queda nas bolsas no exterior.

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O levantamento da Elos Ayta mostra que dos 21 índices acionários internacionais analisados, 20 registraram perdas em dólares. O Ibovespa teve o pior desempenho, com queda de 32,20%, seguido pelo Merval argentino (-23,70%) e pelo Colcap colombiano (-15,03%). “Embora o cenário internacional tenha sido predominantemente negativo, as perdas brasileiras foram significativamente mais intensas”, destaca a consultoria, em nota.

O valor de mercado das empresas listadas na B3 durante esses 30 dias recuou 18,33%, ou R$ 1,042 trilhão em números totais, o que equivale praticamente ao valor de mercado de todo o setor bancário brasileiro listado na Bolsa em 23 de novembro (R$ 1,046 trilhão).

Em valores absolutos, Petrobras, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil registraram as cinco maiores perdas da B3, somando R$ 577,7 bilhões, o equivalente a 55,4% da redução total do valor de mercado da Bolsa.

