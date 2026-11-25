Bruno Moretti (MPO) e Rogério Ceron (MF) durante coletiva sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do quarto bimestre de 2026 - (crédito: Washington Costa/MF)

Após aprovar um pacote fiscal que pode abrir um espaço fiscal de até R$ 56 bilhões no próximo ano, a equipe econômica do governo federal conseguiu reduzir em R$ 3,4 bilhões a contenção de gastos do Orçamento federal de 2026. O detalhamento foi publicado na noite desta terça-feira (25/11), no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do 5º bimestre, pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

No relatório anterior, o governo elevou a contenção de gastos para R$ 16,1 bilhões, enquanto, neste último, reduziu para R$ 12,6 bilhões. Esse valor é separado entre valores contingenciados (que têm o objetivo de atingir o centro da meta fiscal prevista para o ano) e bloqueados (serve para controlar as despesas quando há uma alta inesperada nas discricionárias).

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O valor bloqueado pelo MPO caiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 300 milhões, o que representa uma queda de cerca de R$ 2,1 bilhão em relação ao bimestre anterior. Já pelo lado do contingenciamento, a equipe econômica decidiu reduzir em R$ 1,3 bilhão esse valor, de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões.

Esse último ainda considera uma dedução de R$ 10,5 bilhões da meta, que está prevista na lei de ajuste fiscal aprovada nesta semana pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até o quinto bimestre, há uma deficit de 0,57% do PIB no resultado primário cheio, ao que a meta para 2026 prevê um superavit de 0,25%.

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Entre as despesas primárias sujeitas ao limite do arcabouço fiscal, houve uma queda de cerca de R$ 3,5 bilhões do montante previsto aos benefícios previdenciários, além de redução de R$ 2,3 bilhões de subsídios, subvenções e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), além de menos R$ 2,1 bilhões com pessoal e encargos sociais. Por outro lado, houve crescimento de R$ 5,7 bilhões das despesas obrigatórias, com destaque para a saúde.

