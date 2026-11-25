Entre as gigantes de nuvem, a Alphabet cai 3%, a Amazon 3,2% e a Meta 1,4%. Entre os fabricantes de chips, a Micron recua 6%, a AMD 6,5% e a Marvell 5,7%. - (crédito: AFP)

As bolsas de Nova York se preparam para abrir em queda nesta quarta-feira (25/11), com mais vendas de ações de tecnologia e de inteligência artificial (IA). A onda de vendas no setor de tecnologia aumentou a procura por títulos do Tesouro norte-americano como proteção, e as notícias de novas tarifas dos EUA sobre vários países pesam ainda mais sobre o humor do mercado.



Por volta das 10h15, os futuros do Nasdaq-100 recuavam 2,9%, os do S&P 500 caíam 2% e os do Dow Jones perdiam 1,3%.



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A Nvidia recua cerca de 5% no pré-mercado e é negociada perto de US$ 147, depois de fechar ontem a US$ 155,38. Na segunda-feira (23), a ação tinha subido mais de 31%. Se abrir nesse patamar, terá devolvido cerca de metade dessa alta em duas sessões.



A Anthropic cai 5,7% no pré-mercado. Nessa terça (24), a empresa fechou a US$ 81,90, abaixo do preço de US$ 83 definido no IPO, depois de uma estreia muito forte na semana passada. Os papéis são negociados entre US$ 77 e US$ 78, cerca de 6% abaixo do preço do IPO, no quinto pregão desde a estreia.



A Microsoft chegou a cair 2,99% no pré-mercado, a US$ 481,30. Ontem, a ação tinha fechado em alta de 0,7%, a US$ 496,13. A empresa declarou um "Code Red", seu alerta interno de nível máximo, depois de uma pane de cerca de 24 horas que derrubou Exchange Online, Outlook, Teams, Copilot e outros serviços do Microsoft 365.



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Segundo a companhia, a falha veio de um defeito de escalabilidade do Windows, introduzido em julho e que passou despercebido. A meta agora é restabelecer os serviços globais em até uma hora em incidentes futuros, com a ajuda de diagnósticos feitos por IA.



Outras empresas de tecnologia e de semicondutores também recuam. Entre as gigantes de nuvem, a Alphabet cai 3%, a Amazon 3,2% e a Meta 1,4%. Entre os fabricantes de chips, a Micron recua 6%, a AMD 6,5% e a Marvell 5,7%. A Dell também cai no pré-mercado, apesar de ter apresentado uma projeção positiva. A pressão é global: na Ásia, as ações da SoftBank despencaram 15%.





