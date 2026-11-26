O relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou nesta quinta-feira (26/11) que a redução das taxas de juros é um dos caminhos para ampliar o espaço fiscal e garantir recursos para investimentos no próximo ano. Durante entrevista coletiva após a aprovação do relatório preliminar na Comissão Mista de Orçamento (CMO), o parlamentar defendeu a adoção de medidas para melhorar o cenário macroeconômico e reduzir o custo da dívida pública.

“Nós precisamos estabelecer bases para que o mercado, a macroeconomia possa se acomodar de forma sustentável, de longo prazo, para que nós tenhamos queda na taxa de juros e abrir espaço para investimento, para abrir espaço para uma série de coisas que são importantes”, afirmou Braga.

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Segundo o parlamentar, as despesas discricionárias representam menos de 9% do orçamento, o que limita a margem de manobra do governo para ampliar investimentos e atender a novas demandas. Na avaliação de Braga, a redução dos juros teria impacto significativo sobre as contas públicas.

“Gasto hoje discricionário no orçamento é menos de 9%. Enquanto isso, 1% de taxa de juros representa quase R$ 60 bilhões, R$ 70 bilhões de economia”, afirmou.

O relator defendeu que o país estabeleça condições para uma queda sustentável dos juros, de modo a abrir espaço para investimentos. Ele também cobrou uma atuação junto aos agentes do mercado e aos formadores de opinião para contribuir com a melhora do ambiente econômico.

Braga destacou que ainda aguarda uma definição do governo sobre o envio de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ou de um projeto de lei complementar (PLP) para ampliar o espaço no Orçamento. Segundo ele, a dimensão dos recursos dependerá do instrumento que o Executivo decidir encaminhar.

“Para podermos ter espaço para resolver todos os problemas ainda colocados pela frente, nós precisamos de mais instrumentos. Eu venho dizendo isso já há algum tempo. Agora, não sou eu que decido. Eu tô aqui aguardando e disposto a contribuir do lado do gasto”, declarou. O senador ressaltou, no entanto, que a discussão fiscal não deve se restringir ao controle das despesas. Para ele, é necessário considerar também os efeitos da política monetária sobre o orçamento.

Emendas parlamentares

Durante a coletiva, Braga explicou que a distribuição dos recursos para atender às emendas parlamentares começa nos relatórios setoriais, etapa seguinte à aprovação do relatório preliminar. Segundo ele, as propostas que não conseguirem espaço nessa fase não chegarão à análise do relator-geral.

O senador também esclareceu que os valores destinados a determinadas despesas e investimentos ainda não são definitivos. De acordo com Braga, parte das autorizações orçamentárias concedidas nos últimos cinco anos não chegou a ser executada.

“Então, o que nós estamos dando é uma autorização. Eles podem usar ou não usar. Isso é uma decisão que cada um dos relatores tomará diante da negociação que terá com aqueles que apresentaram as emendas”, explicou.