O presidente da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), defendeu, nesta quinta-feira (26/11), a revisão dos parâmetros utilizados para calcular a alíquota da reforma tributária. Segundo o parlamentar, a proposta é encontrar um percentual mais adequado, com base em estudos técnicos, sem comprometer a arrecadação do governo nem provocar aumento da carga tributária para os contribuintes.

Em conversa com jornalistas, Passarinho afirmou que uma alíquota mais elevada poderia ampliar a arrecadação em 2027, mas provocar uma redução obrigatória do percentual no ano seguinte, caso a receita ultrapasse o limite previsto. Na avaliação do deputado, esse cenário poderia dificultar o planejamento das despesas públicas.

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"Se ele arrecadar mais, a alíquota vai ter que descer em 28%. Então, imagine que você tenha um momento de arrecadação agora por uma alíquota alta e depois uma queda em 28%. Como é que você reduz despesa?", questionou.

O deputado afirmou que a frente parlamentar está reunindo estudos de instituições e escritórios de contabilidade para embasar a discussão. Entre as possibilidades em análise está a retirada de 2023 da base de cálculo, por considerar que o período foi atípico e pode ter influenciado o resultado da alíquota.

Passarinho explicou que a utilização de 2023 e 2024 como referência teria contribuído para elevar o percentual. Segundo ele, a exclusão do ano considerado fora da curva poderia permitir um cálculo mais próximo da realidade. O parlamentar também mencionou a necessidade de calibrar as estimativas de formalização da economia, já que a reforma deve estimular consumidores a exigirem notas fiscais. "A reforma tem como base principal a neutralidade. Ela não pode vir para ser aumento de arrecadação", afirmou.

Próximas reuniões

O parlamentar informou que a Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo pretende se reunir com o relator da regulamentação da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), na próxima terça (1º/12) ou quarta-feira (2). O objetivo é apresentar os estudos discutidos com a equipe técnica e buscar uma solução para o cálculo da alíquota.

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Passarinho também destacou a importância da participação do Tribunal de Contas da União (TCU) na análise dos números. Para ele, uma eventual mudança nos parâmetros precisa ter respaldo técnico do órgão, evitando questionamentos jurídicos no futuro.

A reunião de hoje contou com representantes de diferentes partidos, segundo Passarinho. Na visão do deputado, a discussão ultrapassa disputas partidárias e envolve a busca por um modelo tributário que considere os impactos sobre os empreendedores e os contribuintes.