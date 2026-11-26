O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 26, que, na visão dele, as medidas que deveriam receber prioridades este ano são a indicação de nomes para e pelo governo, em especial para o Banco Central (BC), e o envio das medida fiscais ao Congresso. A afirmação do ministro foi feita durante o Annual Meeting 2026 - evento da XP Asset Mangement - ao ser perguntado pelo mediador o que ele via como medidas prioritárias para 2026.
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Segundo o ministro, seria interessante que as indicações dos nomes e o envio das medidas ao Congresso sejam feitas ainda neste ano, para que o governo Lula 4 já comece 2027 buscando tomar medidas para o fortalecimento da economia.
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Durigan focou grande parte da sua fala enfatizando a necessidade e o compromisso do governo em ajustar as contas públicas de forma a atender as demandas sociais e as econômicas de caráter macro. "A Fazenda precisa fortalecer o fiscal para buscar o superávit de 0,5% a 2% do PIB em 2027", disse.
Ele reafirmou ainda que a reforma tributária não será adiada, mas que o governo está aberto a revisões e a ajustes.
Sobre as críticas à alíquota de 11,3% estabelecida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro disse que o debate deveria estar concentrado no conteúdo sobre o porquê de a taxa ter ficado nesta magnitude e não no hiato.
Ele disse considerar legítimas as reclamações, mas afirmou que "para que todos tenham uma alíquota menor, quem paga menos teria que pagar um pouco mais".
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De acordo com Durigan, se a alíquota ideal seria de 8,5%, quem paga imposto numa alíquota abaixo de 8,5% teria que passar a pagar 8,5%.
Sobre precatórios, o ministro deixou claro que não há intenção do governo em dar calote "como no governo anterior", mas de rever decisões judiciais abusivas.