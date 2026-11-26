A Confederação Nacional Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) repudiou a fala do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre as carnes brasileiras. Na quarta-feira (25/11), o mandatário chamou os produtos de “dopado” e comemorou a proibição da exportação de alimentos de origem animal pela União Europeia.
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Segundo a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, a manifestação é uma tentativa de protecionismo. “Esconde mais uma tentativa de prejudicar a imagem do agro-brasileiro para proteger os produtores franceses que temem a concorrência do Brasil”, afirmou.
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A diretora reitera que a carne brasileira conquistou o mercado nacional pela competitividade e pelo cumprimento de exigências sanitárias. “Questões sanitárias devem ser tratadas com evidências, critérios técnicos e transparência. A CNA defende que o comércio entre o Mercosul e a União Europeia seja pautado por regras claras e pelo respeito aos produtores. O Brasil tem orgulho da carne que põe na mesa dos brasileiros e que conquistou consumidores no mundo inteiro”, concluiu.
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