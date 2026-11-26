As estimativas apontam para uma perda de US$ 2 bilhões por ano nas exportações de carnes à UE por causa do bloqueio iniciado ontem - (crédito: Semadesc/Divulgação)

Entidades do setor agropecuário brasileiro repudiaram as declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, que chamou a carne brasileira de “dopada” durante uma reunião com agricultores franceses. As associações classificaram a fala como infundada e afirmaram que o comentário não tem respaldo técnico ou científico. Para as entidades, a declaração também tem caráter protecionista e está relacionada à resistência francesa ao acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) afirmou que o termo utilizado por Macron é incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira. Segundo a entidade, o país conta com protocolos de controle, rastreabilidade e certificação aprovados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para atender às exigências do mercado europeu. A associação também questionou a decisão da União Europeia de suspender as importações brasileiras, alegando que o bloco não apresentou justificativas técnicas ou científicas para retirar o Brasil da lista de exportadores autorizados.

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A Abiec destacou ainda que a União Europeia representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina. Para a entidade, divergências comerciais não justificam declarações que possam prejudicar a imagem e a reputação de um setor inteiro.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) também reagiu à declaração e classificou a fala de Macron como “grave e inaceitável”. A entidade afirmou que o presidente francês recorreu a informações sem comprovação científica. A associação lembrou que auditorias realizadas pela própria Comissão Europeia concluíram que os controles oficiais brasileiros oferecem as garantias sanitárias exigidas para a produção de carne de frango. A ABPA também citou uma reunião em Bruxelas na qual a ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, teria reconhecido o rigor das auditorias e o cumprimento dos padrões sanitários pelo Brasil.

A reação das entidades ocorre em meio à suspensão, pela União Europeia, da entrada de produtos de origem animal brasileiros, em vigor desde 3 de setembro. A medida foi baseada em avaliações sobre os controles do Brasil para o uso de antimicrobianos na criação de animais. Segundo as informações apresentadas pelas associações, a restrição não foi motivada pela identificação de problemas sanitários em lotes específicos de carne.

O Brasil é o único país do Mercosul atingido pela suspensão. Argentina, Paraguai e Uruguai continuam autorizados a exportar produtos de origem animal para o mercado europeu. Entre os setores brasileiros mais afetados estão os de carne bovina e de frango.

A União Europeia tem uma reunião prevista para os dias 7 e 8 de dezembro para discutir a possível reautorização das exportações brasileiras de carne de frango e mel. A decisão poderá representar um avanço nas negociações para a retomada das vendas desses produtos ao bloco europeu.