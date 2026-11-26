A aproximação entre Lula e Trabuco vem desde o segundo mandato do petista na Presidência - (crédito: Divulgação)

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, é um dos nomes cotados para integrar a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual quarto mandato. O executivo deve estar em Brasília nesta quinta-feira (26/11) para uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada.

A possibilidade de participação no governo ganhou força após um encontro fora da agenda oficial na segunda-feira (23), quando Lula sondou Trabuco sobre a possibilidade de integrar a equipe. Até o momento, porém, não houve convite formal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Hoje, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no Palácio da Alvorada.

A aproximação entre Lula e Trabuco vem desde o segundo mandato do petista na Presidência. O executivo também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão.

Com mais de cinco décadas de atuação no setor financeiro, Trabuco construiu sua carreira no Bradesco e se tornou uma das principais lideranças empresariais do país.