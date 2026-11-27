O ex-governador de São Paulo e presidente do PSD fez elogios ao novo ministro da Fazenda durante o 10º Painel GCB, na capital paulista. - (crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press)

São Paulo* — O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, rasgou elogios ao ex-presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Fazenda a partir de 2027. Durante o 10º Painel GCB, realizado na quinta-feira (26/11) no Hotel Rosewood, em São Paulo, o dirigente partidário comentou sobre o simbolismo do anúncio.

Kassab disse durante um dos painéis do evento que o mercado e a opinião pública esperam “gestos” do presidente reeleito no campo macroeconômico e que a indicação de Trabuco seria um deles. “Só pelo gesto, o dólar caiu, a Bolsa subiu, e existe mais confiança no governo se consolidar. Um perfil como o Trabuco é mais do que um gesto. Sinaliza, efetivamente, um ‘gol’”, destacou.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

A jornalistas, na saída do evento, o presidente do PSD destacou que o executivo do Bradesco é reconhecido como “uma pessoa séria”, “um bom caráter”, além de conhecer de perto o sistema financeiro. “Eu diria que ele é mais bancário que banqueiro, ele não é dono de banco e é um profissional que, em sua carreira, sempre foi muito elogiado, muito admirado”, comentou Kassab.

Ministros do governo Lula e outros líderes de partidos no Congresso também reagiram à indicação do presidente confirmada no fim da tarde de ontem. O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, citou o trabalho do antecessor, Fernando Haddad, e desejou “um bom trabalho” ao sucessor: “Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada”, escreveu o chefe da pasta no X.

Trabuco deve assumir a Fazenda apenas em janeiro de 2027, após a posse presidencial de Lula para o início do quarto mandato, marcada para o dia 5. Há uma expectativa que novos ministros sejam anunciados nos próximos dias pelo governo federal, antes da viagem do presidente da República ao Uruguai, no início de dezembro.



*O jornalista viajou a convite da GCB Investimentos