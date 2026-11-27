A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) afirmou, por meio de nota assinada pelo seu presidente Leonardo Miguel Severini, que recebe com otimismo a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda. “Sinaliza confiança, previsibilidade e abertura ao diálogo para a economia brasileira”, avalia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O banqueiro aceitou o convite na quinta-feira (26/11), tornando-se o primeiro nome confirmado para a equipe ministerial que assumirá em janeiro de 2027. Na avaliação da Unecs, Trabuco “reúne experiência de gestão e conhecimento do mercado, qualidades que o momento exige”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Com mais de cinco décadas de atuação no setor financeiro, Trabuco construiu sua carreira no Bradesco. Ele começou no banco como escriturário, em 1969, ocupou diferentes cargos de liderança e foi presidente-executivo da instituição entre 2009 e 2018. Atualmente, preside o conselho de administração.
Na nota, as entidades apontam que esperam uma nova gestão econômica com equilíbrio das contas públicas, segurança jurídica e ambiente favorável ao crédito, ao investimento e ao empreendedorismo. Da mesma forma, esperam uma transição segura na implementação da reforma tributária.
Diante desse cenário, as entidades esperam que esse conjunto de medidas contribua para criar as condições necessárias para a “redução consistente das taxas de juros no médio e no longo prazo, ampliando o acesso ao crédito, estimulando novos investimentos, fortalecendo o consumo e impulsionando o crescimento sustentável da economia brasileira”.
Saiba Mais
- Política Fachin amplia prazo para PF concluir investigação sobre filme de Bolsonaro
- Política Escolha de Trabuco reacende no PT temor de ajuste fiscal do Dilma 2
- Política Secretário do PT manifesta confiança em Lula sobre a indicação de Trabuco
- Política Camilo Santana deve comandar a Casa Civil no quarto mandato de Lula
- Política Lula aposta em banqueiro para acalmar mercado e ajustar contas
- Política Nome de confiança da Faria Lima, Luiz Trabuco cultivou amizade com Lula à frente do Bradesco