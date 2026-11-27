A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) afirmou, por meio de nota assinada pelo seu presidente Leonardo Miguel Severini, que recebe com otimismo a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda. “Sinaliza confiança, previsibilidade e abertura ao diálogo para a economia brasileira”, avalia.

Leia também: Escolha de Trabuco reacende no PT temor de ajuste fiscal do Dilma 2

O banqueiro aceitou o convite na quinta-feira (26/11), tornando-se o primeiro nome confirmado para a equipe ministerial que assumirá em janeiro de 2027. Na avaliação da Unecs, Trabuco “reúne experiência de gestão e conhecimento do mercado, qualidades que o momento exige”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com mais de cinco décadas de atuação no setor financeiro, Trabuco construiu sua carreira no Bradesco. Ele começou no banco como escriturário, em 1969, ocupou diferentes cargos de liderança e foi presidente-executivo da instituição entre 2009 e 2018. Atualmente, preside o conselho de administração.

Leia também: Lula aposta em banqueiro para acalmar mercado e ajustar contas



Na nota, as entidades apontam que esperam uma nova gestão econômica com equilíbrio das contas públicas, segurança jurídica e ambiente favorável ao crédito, ao investimento e ao empreendedorismo. Da mesma forma, esperam uma transição segura na implementação da reforma tributária.

Diante desse cenário, as entidades esperam que esse conjunto de medidas contribua para criar as condições necessárias para a “redução consistente das taxas de juros no médio e no longo prazo, ampliando o acesso ao crédito, estimulando novos investimentos, fortalecendo o consumo e impulsionando o crescimento sustentável da economia brasileira”.