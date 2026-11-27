O Governo Central registrou superavit primário de R$ 52,3 bilhões em outubro de 2026, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27/11) pela Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda. O resultado, que considera as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, superou o saldo positivo de R$ 36,6 bilhões registrado no mesmo mês de 2025.
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A receita líquida somou R$ 253,1 bilhões, com crescimento real de 5,6% na comparação anual, o equivalente a R$ 13,5 bilhões a mais, considerando os valores corrigidos pela inflação. Já a despesa total ficou em R$ 200,9 bilhões, praticamente estável em termos reais, com recuo de 0,2%, ou R$ 494,6 milhões.
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O resultado positivo foi composto pelo superavit de R$ 73,8 bilhões do Tesouro Nacional, descontados os deficits da Previdência Social, de R$ 21,4 bilhões, e do Banco Central, de R$ 100,9 milhões.
Apesar do saldo positivo em outubro, as contas do Governo Central acumulam deficit primário de R$ 37,9 bilhões entre janeiro e outubro de 2026. O resultado representa uma redução real de 42,2% em relação ao deficit de R$ 63,7 bilhões registrado no mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, a receita líquida alcançou R$ 2,13 trilhões, com crescimento real de 6,4%, equivalente a R$ 129,2 bilhões. As despesas totalizaram R$ 2,17 trilhões, avanço real de 4,9%, ou R$ 101,8 bilhões.
Entre os principais fatores que contribuíram para o aumento da arrecadação em outubro está a exploração de recursos naturais, cuja receita cresceu 42,4% em termos reais, com acréscimo de R$ 7,7 bilhões. O resultado foi impulsionado pelo aumento dos royalties, da participação especial no setor de petróleo e da comercialização de petróleo da União pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), favorecidos pela alta do preço internacional do barril.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) teve crescimento real de 43,3%, com aumento de R$ 3,24 bilhões. O destaque foi o IPI-Fumo, que acrescentou R$ 2,47 bilhões à arrecadação líquida.
O Imposto sobre a Renda avançou 6,5%, com acréscimo de R$ 5,58 bilhões. Segundo o Tesouro, o resultado foi influenciado pelo crescimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com aumento de R$ 4,61 bilhões, e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos do capital, com R$ 1,83 bilhão a mais.
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