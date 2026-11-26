Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, é um dos nomes cotados para integrar a equipe de economia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu quarto mandato.

O nome de Trabuco ganhou destaque após um encontro com Lula em Brasília, nesta segunda-feira (23/11), feito fora da agenda oficial do presidente. Segundo informações do Planalto, Lula teria sondado o banqueiro sobre a possibilidade de participar do próximo governo. Até o momento, porém, não houve convite formal.

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A aproximação dos dois não é recente. Trabuco mantém diálogo com Lula desde seu segundo mandato na Presidência e participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, fórum que reúne representantes da sociedade civil para discutir políticas públicas e os rumos da economia.

Com uma trajetória de mais de cinco décadas no setor financeiro, o executivo construiu carreira dentro do próprio banco e é considerado uma das principais lideranças empresariais do país.

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, São Paulo, Trabuco é graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Passou por diferentes áreas da empresa até assumir, em 1984, a diretoria de Marketing, função que ocupou por oito anos.

Em 1992, passou a comandar o Bradesco Vida e Previdência, e posteriormente, assumiu a vice-liderança executiva do grupo. A trajetória o levou à presidência do Bradesco em março de 2009.

Além da trajetória no Bradesco, Trabuco participou de diferentes entidades do setor financeiro e empresarial. Entre os cargos está à presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a participação em conselhos de organizações ligadas aos segmentos de seguros, previdência e crédito.

Até o começo do ano, ele ocupava a presidência do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos; e em novembro de 2026, o executivo assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC)

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A relação de Lula e Trabuco tem histórico desde meados de 2010. Durante um encontro com empresários, naquele ano, o petista chegou a elogiar as avaliações de Trabuco sobre a economia brasileira e brincou que o contrataria para dar palestras sobre o governo.

Esta não é a primeira vez que o nome de Trabuco aparece como candidato a ministro. Em 2014, ele foi sondado pela então presidente Dilma Rousseff, mas recusou e sugeriu a indicação de Joaquim Levy, que trabalhou sob seu comando no Bradesco.

Como presidente do conselho do MBC, Trabuco defende abertamente que as altas taxas de juros no Brasil são proibitivas e travam o consumo, os investimentos e o avanço de setores cruciais como a indústria e o agronegócio.

Trabuco adota uma postura política de pragmatismo econômico, diálogo institucional, defesa da responsabilidade fiscal e foco na produtividade nacional. Conhecido por seu perfil conciliador e avesso a radicalismos ortodoxos, atua como um interlocutor moderado entre as demandas da Faria Lima e do governo.

Apesar das especulações, não houve qualquer confirmação de que Trabuco assumirá um ministério ou qualquer outro cargo na próxima gestão.

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