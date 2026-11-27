O Ibovespa abriu o pregão desta sexta-feira (27/11) em alta de 3,76%, cotado em 183.439 por volta das 10h10, após registrar a maior valorização diária desde o primeiro turno das eleições presidenciais na sessão anterior. Na quinta-feira (26), o principal índice da Bolsa brasileira avançou 6,07% e encerrou aos 176.799,84 pontos, impulsionado pela expectativa e posterior confirmação de Luiz Carlos Trabuco Cappi no comando do Ministério da Fazenda a partir de 2027.
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No mercado de câmbio, o dólar manteve a trajetória de queda. Às 9h59, a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,4883, recuo de 2,51%. Na véspera, o dólar comercial fechou em baixa de 1,26%, a R$ 5,7435.
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A reação positiva dos investidores na quinta-feira ocorreu após Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a Fazenda no próximo mandato. A confirmação foi divulgada pelo Palácio do Planalto após reunião no Palácio da Alvorada.
A escolha foi interpretada pelo mercado como um sinal de maior previsibilidade na condução da política econômica e de compromisso com o controle fiscal.
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