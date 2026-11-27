A economista comentou sobre a indicação do presidente Lula à Fazenda durante o 10º Painel GCB, na capital paulista. - (crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press)

São Paulo* — A indicação do presidente do conselho de Administração do Bradesco, Luiz Trabuco, ao Ministério da Fazenda, causou um alvoroço no mercado financeiro e provoca uma forte recuperação dos ativos brasileiros nesta sexta-feira (27/11). Apesar da animosidade, a economista Zeina Latif, sócia da Gibraltar Consulting, e uma das mais reconhecidas no país, acredita que é necessário avaliar qual será a autonomia que o novo ministro terá pela frente.

“É difícil falar de pessoas. A última palavra é o presidente entender que essa agenda (fiscal) é essencial. O ministro da fazenda é aquele que tem que estar todo dia no gabinete falando: ‘Presidente, aqui isso aqui você pode até fazer, mas tem essas e essas consequências’. Essa é a capacidade que a gente tem que ver”, disse a economista a jornalistas, durante o 10º Painel GCB, evento realizado na quinta-feira (26), em São Paulo.

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Latif destacou que o novo ministro deve ter um trabalho cotidiano de levar à frente os ideais em que acredita e deve estar preparado para “dizer não” a Lula, quando achar necessário. Segundo ela, as informações utilizadas pela equipe econômica para atingir um melhor cenário fiscal devem ser levadas ao presidente da República e esse deve ser o papel de Trabuco a partir de 2027.

“A decisão é política. Mas o presidente, para tomar a decisão, ele tem que ter na frente dele o mapa das consequências de cada decisão. ‘Ah, você vai fazer essa política de salário mínimo, vai ter essa e essa consequência. Aí ele toma a decisão. O papel do economista, o papel do técnico, é mostrar os impactos. A decisão é da política, mas essa informação tem que chegar”, acrescentou a economista.

Trabuco foi anunciado por Lula no fim da tarde de ontem como sucessor de Dario Durigan no comando da equipe econômica. Com quase 50 anos de experiência no Bradesco, será o primeiro trabalho do executivo formado em Filosofia em um serviço público.

Durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ele chegou a ser indicado à vaga por Lula, mas recusou a proposta e sugeriu, no lugar, o então diretor-superintendente da Bradesco Asset, Joaquim Levy, que não durou nem um ano no cargo devido a pressões políticas e falta de diálogo com a então chefe do Executivo.

*O jornalista viajou a convite da GCB Investimentos