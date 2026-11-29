13° salário: veja quando cai, como calcular e quem tem direito - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário termina nesta segunda-feira (30/11). A gratificação pode ser depositada em parcela única até a mesma data, mas a legislação permite que o empregador divida o benefício em, no máximo, duas partes. O pagamento da segunda parcela deve ser feito até 18 de dezembro, já que o prazo legal de 20 de dezembro cai em um domingo neste ano.

Em 2026, o valor líquido recebido por parte dos trabalhadores pode ser maior em razão das mudanças nas regras do Imposto de Renda. A isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês e a redução da tributação em faixas superiores também afetam o cálculo do imposto sobre o 13º salário, aumentando o valor que chega à conta de alguns beneficiários.

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Têm direito à gratificação os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados urbanos, rurais, domésticos e avulsos. A regra também contempla aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Estagiários, trabalhadores autônomos e profissionais contratados como pessoa jurídica (PJ) não recebem o benefício. Funcionários demitidos por justa causa também perdem o direito ao 13º salário.

O cálculo considera o salário do trabalhador e o período trabalhado durante o ano. Quem permaneceu empregado durante os 12 meses recebe o valor integral. Nos demais casos, o pagamento é proporcional: corresponde a 1/12 do salário por mês trabalhado, desde que o empregado tenha cumprido pelo menos 15 dias de serviço naquele mês.

Além do salário-base, entram no cálculo comissões, horas extras e adicionais, como noturno, de insalubridade e de periculosidade. Benefícios de natureza indenizatória ou de ressarcimento, como vale-transporte, vale-alimentação, auxílio-creche e ajuda de custo, não são considerados.

Os descontos obrigatórios de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de Imposto de Renda incidem somente sobre a segunda parcela. Por isso, o valor da primeira parte costuma ser maior do que o da segunda.

Se o pagamento não for realizado no prazo ou houver divergência no valor, o trabalhador deve procurar o setor de Recursos Humanos da empresa por escrito e solicitar a memória de cálculo. Caso o problema não seja resolvido, é possível buscar orientação no sindicato da categoria, no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no Ministério Público do Trabalho (MPT) ou na Justiça do Trabalho.

O atraso pode gerar multa administrativa de R$ 176,03 por funcionário, valor que dobra em caso de reincidência. A penalidade não substitui a obrigação de pagar a gratificação, com juros e correção monetária. Também pode haver condenação por danos morais quando o trabalhador comprovar prejuízo concreto decorrente do atraso, como a negativação do nome.