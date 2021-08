Quatro medalhas e passaporte para finais, confira dia do Brasil em Tóquio

JM Júlia Mano*

O terceiro ouro do Brasil saiu na vela com a dupla Martine Grael e Kahena Kunze na madrugada desta terça-feira (3). Thiago Braz e Alison do Santos subiram ao terceiro lugar do pódio no atletismo. No boxe, Abner Teixeira ficou com o bronze depois de derrota e Beatriz Ferreira garantiu a medalha ao se classificar às semifinais. As Seleções masculinas de futebol e vôlei também avançam na competição, agora, a canarinho vai brigar pelo bi olímpico. Mas tiveram brasileiros que se despediram das Olimpíadas de Tóquio-2020.

» Canoagem C2 1000m



Isaquias Queiroz e Jacky Godmann abriram o dia de competições em Tóquio. Os brasileiros disputaram a segunda semifinal e avançaram à final. A decisão do pódio ocorreu horas depois e a dupla verde-amarela terminou as Olimpíadas na quarta colocação.

» Atletismo

Tiveram brasileiros disputando quatro categorias da modalidade. O campeão na Rio-2016 Thiago Braz alcançou 5,87m no salto com vara e ficou com a medalha de bronze. Alison dos Santos também ficou na mesma colocação do compatriota nos 400m com barreira. Darlan Romani se garantiu na final do arremesso de peso de forma adiantada ao vencer a sua bateria com a marca de 21m31 no segundo lançamento. Rafael Pereira e Gabriel Constantino avançaram às semifinais do 110m com barreiras.

» Vôlei de praia

A dupla Rebecca e Ana Patrícia se despediram de Tóquio na quinta colocação. As meninas enfrentaram a equipe suíça Vergé-Dépré/Heidrich e foram derrotadas por 2 sets a 1. É a primeira vez que o Brasil não avança às semifinais desde a inserção da modalidade nas Olimpíadas, em Atlanta-1996.

» Vela

Adentrando na madrugada, Martine Grael e Kahena Kunze se consagraram como bicampeãs olímpicas, primeiro lugar do pódio na Rio-2016, elas conquistaram o terceiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 disputando a classe 49erFX da modalidade. Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan entraram na água em seguida e venceram a última regata da classe 470 antes do medal race. Enquanto Henrique Haddad e Bruno Bethlem, que competem na mesma categoria, terminaram em 16º geral e deixaram o torneio. Na medal race classe Nacra 17 mista, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino ficaram na 10ª colocação.

» Vôlei

A Seleção masculina venceu o Japão com tranquilidade por 3 sets a 0. A equipe comandada por Renan Dal Zotto avança às semifinais, em que irá enfrentar o Comitê Olímpico Russo (ROC), que assume o nome devido a punição após escândalo de doping no país.

» Luta Olímpica

Laís Nunes está eliminada dos Jogos Olímpicos. Superada por Taybe Mustafa Yusein, da Bulgária, por 4 a 1 nas oitavas de finais da categoria 62 kg no estilo livre do wrestling, a brasileira ficou torcendo para a algoz avançar até a decisão pelo ouro para ter chance de ir à repescagem. Mas a búlgara caiu nas semifinais.

» Ginástica Artística

Flávia Saraiva foi a representante do Brasil na final da trave que contou com a presença de Simone Biles, que ficou com o bronze. A brasileira chegou a fazer uma boa série, mas por ter se desequilibrado na primeira acrobacia no aparelho, teve a nota final prejudicada e ficou em sétimo lugar.

» Futebol

Com empate de 0 x 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Por 4 x 1, a Seleção masculina eliminou o México. A equipe canarinho vai brigar pelo bi olímpico no sábado (7/8) contra a Espanha.

» Boxe

No início da manhã, três brasileiros subiram no ringue da Arena Kokugikan. Beatriz Ferreira foi a primeira, a baiana avançou às semifinais após derrotar Raykhona Kodirova, do Uzbequistão, e garantiu o bronze. Na sequência, Wanderson de Oliveira enfrentou o cubano Andy Cruz na categoria peso-leve e foi derrotado, se despedindo de Tóquio sem medalha. Abner Teixeira fechou o dia do Brasil no boxe, disputando vaga para a final do peso-pesado, o paulista também perdeu para outro cubano, Julio La Cruz. No entanto, traz na mala a medalha de bronze.

» Hipismo

A categoria salto individual da modalidade encerrou a participação brasileira no dia olímpico. Yuri Mansur Guerios se classificou para a disputa de medalhas. Já Marlon Zanotelli foi eliminado após receber punição de quatro pontos por derrubar um dos obstáculos do trajeto.



Confira o quadro de medalhas

