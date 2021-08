Mais prata no skate e finais no boxe: resumo do dia olímpico do Brasil

JM Júlia Mano*

O esforço de uma vida foi visto no bowl do Parque Ariake Urban Sports, no Japão. O catarinense de Florianópolis, Pedro Barros, conquistou a terceira medalha do Skate na Olimpíada de Tóquio-2020. Outros atletas brilharam. Os baianos Beatriz Ferreira e Hebert Conceição avançaram à final do boxe na categoria peso leve. Superada na semifinal, a Seleção masculina de vôlei deu adeus ao sonho dourado.

» Atletismo



O brasiliense Caio Bonfim encerrou a marcha atlética em 13º lugar da marcha atlética. O atleta foi o melhor colocado entre os brasileiros. Matheus Correa terminou os 20km em 46º. Lucas Mazzo recebeu quatro advertências e teve de deixar a disputa. No arremesso de peso, Darlan Romani ficou em quarto com a marca de 21,88m realizada no primeiro lançamento. No revezamento 4x100m rasos masculino e feminino, as seleções estão fora da final, concluindo a participação nos Jogos Olímpicos em 12º e 11º, respectivamente. Felipe dos Santos finalizou o decatlo em 18º.

» Skate Park

Pedro Barros conquistou a medalha de prata para o Brasil, a terceira na modalidade. Cria de Floripa (SC), o skatista fez 83,14 na primeira das três voltas da decisão. A final teve a presença de mais dois brasileiros, Luiz Francisco ficou em quarto lugar e Pedro Quintas em oitavo.

» Vôlei

Por 3 sets a 1, a Seleção masculina foi superada pelo Comitê Olímpico Russo (ROC), que assumiu o nome devido à punição após o escândalo de doping. É a segunda derrota para a Rússia nas Olimpíadas de Tóquio. Os comandados de Renan Dal Zotto têm mais um compromisso diante da Argentina, no sábado (7/8), na disputa da medalha de bronze.

» Pentatlo Moderno

Iêda Guimarães é a única brasileira na modalidade. Na madrugada desta quinta-feira, a atleta teve como primeira prova a esgrima e terminou o dia na 30ª colocação após somar 184 pontos com 14 vitórias, dois empates e 21 derrotas. A carioca terá outra bateria de desafios na sexta-feira (6) em que disputará natação (200m livre), hipismo e a prova combinada de tiro e corrida de 800m.



» Boxe

Beatriz Ferreira venceu a finlandesa Mira Potkonen e está na final na categoria peso leve. A baiana enfrenta a irlandesa Kellie Anne Harrington no domingo (8/8) pelo ouro olímpico. Hebert Conceição também garantiu a sua presença na decisão do peso leve masculino, o soteropolitano superou o russo Gleb Bakshi. O brasileiro briga pelo primeiro lugar do pódio com o ucraniano Oleksandr Khyzhniak no sábado (7/8).

