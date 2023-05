Premiê espanhol sobre ofensas racistas no futebol: "Tolerância zero"

CB Correio Braziliense

(crédito: JOSE JORDAN / AFP)

O primeiro ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se manifestou pelas redes sociais nesta segunda-feira (22/5) sobre as ofensas racistas sofridas pelo brasileiro Vinicius Júnior durante o jogo entre Real Madrid e Valencia, no domingo (21).

Pedro compartilhou um tuíte com um comunicado do Ministério da Cultura e Esporte em que eles condenam e repudiam insultos racistas que vem ocorrendo no futebol. "Esses incidentes são intoleráveis e absolutamente condenáveis não só no espaço desportivo como em um país como a Espanha, terra de acolhimento e que faz da diversidade sua bandeira", diz um trecho da nota.

Na legenda do compartilhamento, Sánchez é incisivo e diz que haverá "tolerância zero para o racismo no futebol". "O esporte é baseado nos valores de tolerância e respeito. O ódio e a xenofobia não deveriam ter lugar no nosso futebol ou na nossa sociedade", diz a postagem.

Apesar de falar sobre o assunto por causa dos ataques sofrido por Vini, o primeiro-ministro não fala sobre possíveis punições ou medidas que podem ser tomadas para que o caso não se repita.

