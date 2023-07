Quem é Kerolin, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 23 anos, Kerolin jogará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Kerolin é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A meia-atacante é natural de Bauru, em São Paulo, e começou a carreira no Guarani-SP. Atualmente, defende o North Carolina Courage, dos Estados Unidos, e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Kerolin



A carreira de Kerolin começou em 2016, no Guarani-SP. Ela teve passagem pelo Valinhos-SP antes de assinar com o Corinthians, em 2017, aos 18 anos. No clube da capital paulista, foi campeã da Libertadores.

Em 2018, na Ponte Preta-SP, se destacou no Brasileiro e ganhou o prêmio de revelação. Também fez parte da seleção do Campeonato Paulista e foi artilheira da Macaca.

No mesmo ano, Kerolin jogou a Libertadores com a camisa do Audax. No torneio continental, ela foi pega no exame antidoping, que indicou a presença da substância Gw1516, e probenecida que aumenta os músculos de resistência e ajuda a queimar gordura.

Em 2019, ela assinou contrato com o Palmeiras, mas precisou cumprir suspensão de dois anos por causa do doping. O nome dela estava na pré-lista da Copa do Mundo na França.

A meia-atacante voltou aos campos em 2021. Mesmo sem clube, foi convocada pela técnica Pia Sundhage para participar do Torneio Internacional de Manaus.

Destaque na Seleção, ela foi contratada pelo Madrid CFF, da Espanha. Na Europa, marcou cinco gols em 25 jogos e foi eleita a melhor jogadora da La Liga.

Em 2022, Kerolin chegou ao North Carolina Courage, dos Estados Unidos. No mesmo ano, venceu a Liga do país norte-americano.

Trajetória de Kerolin na Seleção



Aos 23 anos, Kerolin jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 21.

Em 2016, a meia-atacante jogou o Mundial Sub-17 e o Sul-Americano Sub-17. Em 2018, disputou o Mundial Sub-20. No mesmo ano, venceu o Sul-Americano da categoria.

Também em 2018, ela foi convocada para a Seleção principal pela primeira vez. Por ter sido pega no exame antidoping, Kerolin não disputou a Copa do Mundo de 2019 – o nome dela estava na pré-lista do ex-técnico Vadão.

Quando retornou da suspensão, foi convocada pela técnica Pia Sundhage para participar do Torneio Internacional de Manaus. A meia-atacante aproveitou a oportunidade, marcou cinco gols no campeonato e ajudou a Seleção a conquistar o troféu.

Desde a chegada de Pia, Kerolin soma 13 convocações para a Seleção. Ela esteve no título da Copa América, em 2022.

Reação da meia-atacante à convocação



Ao lado da família, Kerolin sentiu alívio ao escutar o nome e escreveu que “Sonhos foram feitos para sonhar e realizar”.

27 / 07 / 2023 .

SONHOS FORAM FEITOS PRA SONHAR E REALIZAR!!!!!



ESTAMOS NA PRIMEIRA COPA DA VIDA?????????????? pic.twitter.com/hASH5i5p4E — Ke (@kerolinnicolii) June 27, 2023

Ficha pessoal

Nome: Kerolin Nicoli Israel Ferraz;

Data de nascimento: 17/11/1999;

Naturalidade: Bauru (São Paulo);

Altura: 1,64m;

Posição: Meia-atacante;

Clube atual: North Carolina Courage (Estados Unidos);

Clubes que já passou por: Guarani-SP, Valinhos-SP, Ponte Preta-SP, Corinthians-SP, Audax-SP, Palmeiras-SP, Madrid CFF (Espanha) e North Carolina Courage (Estados Unidos);

Número da camiseta na Copa: #21.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.