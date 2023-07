COI defende a participação de russos e bielorrussos em Paris-2024

VP Victor Parrini

Campeão olímpico de esgrima pela Alemanha, Thomas Bach é o presidente do COI desde 2013 - (crédito: Denis Balibouse/AFP)

O Comitê Olímpico Internacional (COI) segue defendendo a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Nesta terça-feira (18/7), o presidente da entidade, Thomas Bach, ressaltou que os esportistas não podem ser punidos e discriminados por atos dos governos na guerra contra a Ucrânia. O dirigente revelou que a maioria dos países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) são a favor da presença dos nascidos no Leste Europeu na disputa, com início em 26 de julho.

"Temos a responsabilidade de não punir atletas pelos atos dos governos. E os atletas de todo o mundo, que nos apoiam neste quesito, sempre expressam o mesmo. Dois relatores da ONU deixaram claro que não podemos discriminar ninguém devido ao passaporte. E o caminho que escolhemos com a definição de atletas individuais neutros, seria um passo na direção correta. Por este motivo, temos o apoio da maioria dos comitês olímpicos", detalhou Bach durante a entrevista coletiva.

Desde o início do confronto bélico em território ucraniano, em fevereiro de 2022, russos e bielorrussos lidam com diversas sanções esportivas do COI. Entre elas, competir sob bandeira neutra, ou seja, sem cores, hino ou quaisquer referências aos países que representam.

"Faremos tudo para cumprir a nossa missão, que é unir os atletas do mundo todo em uma competição pacífica. E está em andamento. As federações estão levando em conta, trabalhando ativamente, nas recomendações que emitimos", completou o chefe do COI.

