Suárez está disposto a devolver R$ 48 mi ao Grêmio para jogar nos EUA

Suárez comemora um dos gols da goleada de 5 a 1 - (crédito: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A possível saída de Luis Suárez do Grêmio voltou a ser assunto força terça-feira, com a imprensa argentina e uruguaia noticiando que o atacante está disposto até a devolver R$ 48 milhões que já teria recebido do clube gaúcho para ser companheiro de Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos.

De acordo com a ESPN do Uruguai, Suárez acha que não pode retribuir o investimento dos gaúchos em seu futebol por causa do problema no joelho direito que deve impedi-lo, em breve, de entrar em campo em sequência. Sem condições de atuar em alto nível na maratona de partidas no Brasil, ele estaria disposto a devolver os 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 48 milhões) que recebeu por antecedência, para atuar uma vez por semana nos Estados Unidos.

A informação é que até já negocia uma rescisão amigável com o Grêmio. Segundo a TyC Sports, Suárez teria aceitado o convite do amigo Messi para voltar a formar a parceria que fizeram no Barcelona. Busquets e Jordi Alba, outros ex-companheiros do clube catalão, já se acertaram com o Inter Miami.

O clube americano, contudo, parece não estar disposto a entrar em atrito com o Grêmio. "Luis Suárez é jogador do Grêmio. É um craque e é histórico, sabemos da sua relação com Jordi Alba, Messi e Busquets, mas ele é jogador do Grêmio e eu respeito isso", disse Jorge Mas, dono do Inter Miami, à emissora argentina.

Além de bater o pé para não liberar o jogador, o Grêmio não aceitaria somente os valores pagos adiantados e não facilitaria a vida do Inter Miami, obrigando que a multa rescisória de 70 milhões de euros seja paga (em torno de R$ 377,3 milhões).

