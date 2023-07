Fórmula 1: GP da Hungria terá mudanças para maior sustentabilidade ambiental

AR Arthur Ribeiro*

GP da Hungria terá mudança nos pneus disponibilizados para cada piloto - (crédito: AFP)

A volta de Daniel Ricciardo ao grid não é a única mudança a ser observada na Fórmula 1 neste final de semana. Durante os treinos livres desta sexta-feira (21/7) para o Grande Prêmio da Hungria, as equipes tiveram uma mudança em relação à quantidade de jogos de pneus disponíveis e na obrigatoriedade do uso de cada composto. A medida é uma alternativa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para diminuir o impacto ambiental causado pela categoria.

A Alocação Alternativa de Pneus, ou ATA na sigla em inglês (Alternative Tyre Allocation), consta no regulamento da temporada e tinha previsão de estreia no GP de Ímola, na Itália. Com o cancelamento da etapa em razão das grandes chuvas no país europeu, a inauguração ficou para o circuito de Budapeste e posteriormente no final de semana em Monza, marcado no calendário para a primeira semana de setembro.

A mudança também tem por objetivo obrigar os pilotos a usar todos os tipos de pneus disponibilizados e de ser um fator a mais na estratégia das equipes. Na prática, as montadoras irão receber dois jogos de compostos de pista seca a menos do que o padrão atual, de 13 para 11.

A nova distribuição é de três conjuntos de duros, quatro de médios e quatro de macios, enquanto a alocação antiga repassava dois, três e oitos de cada modelo, respectivamente. A quantidade entregue de intermediários e de chuva não sofre alteração.

Durante a qualificação, os pilotos serão obrigados a usar um modelo determinado de composto. Serão duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3. Em caso de pista molhada, as equipes têm liberdade de escolha para qual estratégia de pneus usar.

De acordo com as novas regras, as montadoras deverão devolver um conjunto ao término do primeiro treino livre e mais um ao fim do segundo. Completado o TL3, mais dois sets precisarão ser retornados. As equipes ainda são obrigadas a manter um set de duros e outro de médio para cada carro ter a disposição no dia da corrida.

Com a ATA, a Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, iria economizar 160 pneus a cada GP. A redução no número de compostos implica em menos impacto ambiental desde a queima de borracha nas pistas até a parte de logística e transporte do material. Caso os resultados dos testes na Hungria e em Monza sejam positivos, a FIA cogita fazer a alteração para toda a temporada de 2024 da categoria.

A corrida no Hungaroring acontece na manhã de domingo (23/7), às 10h. A Band e o BandSports transmitem o GP.