Internado há uma semana por infecção, Romário recebe previsão de alta - (crédito: Reprodução/ Instagram Romário)

Internado desde o dia 13 de julho, após sofrer com muitas dores abdominais causadas por uma infecção gastrointestinal, Romário deve deixar o hospital nos próximos dias.

O senador está no Hospital Barra D’or, na zona sul do Rio de Janeiro, a equipe médica soltou boletim médico atualizando o estado de saúde do ex-jogador.

"[O paciente] Apresenta melhora importante do quadro geral. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares. Previsão de alta nos próximos dias", diz o boletim médico.

No sábado (15), Romário tranquilizou os fãs dizendo que estava bem, em publicação no Twitter. "Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a papai do céu, o tratamento tem dado resultado e já, já estarei 100% de novo", escreveu ele.

