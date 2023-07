Debinha é a atleta do Brasil com mais patrocínios; veja Top 5 da Copa

MP Marcos Paulo Lima

Debinha viu de perto o tratamento que acontece dentro e fora do país - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

O patrocínio esportivo a mulheres cresce 20% ao ano nos principais esportes dos Estados Unidos e nas ligas de futebol da Europa. O levantamento é da multinacional especializada SponsorUnited. O Correio teve acesso ao relatório Women’s World Cup Players Report 2023. O dossiê confecciona um ranking das jogadoras com mais parceiros comerciais na versão feminina do torneio da Fifa. A estadunidense Alex Morgan tem 21 parceiros. A número 1 do mundo Alexia Putellas (11), a suíça Alisha Lehmann (11), a inglesa Millie Bright (10), a espanhola Crystal Dunn (10) e a irlandesa Katie McCabe (11) fecham o Top 5 das mais requisitadas.

A procura das marcas por velhas e novas referências midiáticas tem impacto na Seleção Brasileira. Aos 37 anos, Marta vê Debinha despontar como queridinha das grifes em uma espécie de troca de bastão entre as convocadas pela técnica Pia Sundhage. Eleita seis vezes melhor do mundo, a alagoana de Dois Riachos plantou a semente lá atrás, na primeira participação, em 2003, e vê as colegas colherem 20 anos depois. “É preciso chorar no início para poder sorrir no final”, cobrou Marta em uma das cobranças e desabafos mais fortes por apoio ao futebol feminino no país.

Mineira de Brazópolis, Débora Cristiane de Oliveira é a camisa 9 do Brasil. Artilheira da Era Pia com 29 gols, a a atacante partiu rumo à Austrália e à Nova Zelândia com seis contratos de patrocínio assinados. Todos devidamente guardados pelo estafe dela na nuvem. A jogadora do Kansas City dos EUA, onde as cotas de patrocínio jorram, tem acordos com a casa de apostas BetGol.777.com, a fornecedora de material esportivo Nike, o cartão VISA, a gigante de bebidas Coca-Cola, o creme dental Sensodyne e a farmacêutica Cimed. Menos de um terço do que ostenta a líder Alex Morgan.

“Eu nunca imaginei que pudesse ser apoiada dessa forma, então fico muito feliz e honrada por quem acredita e confia no meu trabalho. Acho que esse é o espaço que o futebol feminino está ganhando. Temos, sim, que abrir mais possibilidades para a história do futebol feminino e a história das atletas. Sempre darei o meu melhor para representá-las da melhor maneira possível”, afirmou a jogadora na assinatura do último acordo.

O CEO do site de apostas, Adailton Cardoso, justifica a preferência pela xodó de Pia. “A Debinha é uma das melhores jogadoras do mundo (sexta no Fifa The Best 2022), e fica difícil até mensurar a honra de poder apoiá-la naquele que, provavelmente, será o momento mais importante da carreira dela. As empresas precisam apoiar cada vez mais o futebol feminino e queremos fazer ainda mais por elas. Nossas atletas podem contar conosco, e só pedimos em troca que tragam essa tão sonhada taça pra casa”, brincou.

O CEO e fundador da SponsorUnited lembra que Debinha é a única brasileira no relatório e projeta o incremento de patrocínios. “Embora os esportes femininos sempre tenham enfrentado uma variedade de disparidades na indústria, a capacidade de conquistar o público e gerar um nível excepcionalmente alto de engajamento para as marcas é inegável”, analisa. “Nos últimos anos, o comparecimento, a audiência e o engajamento social para esportes e atletas femininos aumentaram, levando o apoio financeiro há muito esperado”.