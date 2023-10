Oficial: Tite acerta com Flamengo e volta ao futebol após 10 meses

O descanso acabou, e com ele a novela. Tite foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (9/10) como novo técnico do Flamengo para substituir Jorge Sampaoli. O ex-comandante da Seleção Brasileira assume a equipe de imediato para buscar os objetivos finais da temporada, como uma vaga direta na Libertadores. Livre no mercado desde a derrota para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, o gaúcho assinou contrato para ficar no Ninho do Urubu até dezembro de 2024, quando termina a gestão de Rodolfo Landim. Ele traz consigo três auxiliares, um analista de desempenho e um preparador físico para começar os trabalhos ainda durante a Data Fifa.

O acordo entre as partes foi sacramentado nesta manhã, em um encontro na Barra da Tijuca, e o anúncio oficial foi feito nas redes sociais do clube horas depois. Os custos aos cofres rubro-negros seriam em torno de R$ 1,8 milhões mensais para toda a comissão técnica, valor inferior ao recepido por Sampaoli. Assim, o time carioca volta a ter um treinador de ofício quase duas semanas após comunicar a demissão do argentino, derrotado na final da Copa do Brasil para o São Paulo. Desde então, o clube estava sob o comando do interino Mário Jorge, do sub-20.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.



A tendência é de que Tite assuma o treinamento de terça-feira (10/10), na reapresentação do elenco após dois dias de folga. Sem clube desde a eliminação do Brasil na Copa do Catar, em 9 de dezembro de 2022, o gaúcho volta a treinar uma equipe após 10 meses afastado do futebol, exatamente 304 dias. Mesmo tendo prometido à família que não iria trabalhar em 2023, ele topou assumir o projeto de imediato, mas de olho na temporada seguinte. O treinador recebeu carta branca para liderar a reformulação no elenco.

A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, que o acompanharam na seleção canarinha, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira.

Para a novela chegar a um final feliz, quem também precisou passar por um processo de convencimento foi Landim. O presidente do clube não era muito entusiasta do trabalho de Adenor, mas logo deu o braço a torcer e a alta cúpula da Gávea agora está convencida de ter o nome certo para levar o Fla de volta ao caminho das glórias. Exemplo disso é que a diretoria sequer procurou outras opções para o cargo.

A estreia de Tite está marcada para 19 de outubro, quando o Flamengo visita o Cruzeiro no Mineirão, às 19h. Já o debute em frente a torcida será na rodada seguinte, no clássico contra o Vasco às 16h do dia 22 de outubro.

De volta ao futebol brasileiro desde 2016, quando deixou o Corinthians para assumir a Seleção, o técnico mira repetir o sucesso de outras épocas na América do Sul. Ao longo das passagens por Grêmio, Internacional e o próprio Timão, Tite conquistou todos os títulos possíveis: Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e estaduais.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



