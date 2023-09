Sampaoli deixa Fla sem repetir escalações em todos os 39 jogos; veja times

A passagem de Jorge Sampaoli no Flamengo terminou nesta quinta-feira (28/9) com o anúncio da demissão do comandante rubro-negro. Em pouco mais de 5 meses no Ninho do Urubu, o argentino acumulou resultados desastrosos, desde a eliminação para o Olimpia nas oitavas de final da Libertadores e goleadas sofridas no Brasileirão até o mais recente vice para o São Paulo na Copa do Brasil. Além do desempenho em campo, outro ponto atraiu críticas ao trabalho: o treinador usou uma escalação diferente em cada uma das 39 partidas pelo time carioca.

O uso de um 11 inicial inédito a cada compromisso fez Sampaoli explorar diversos modelos de jogo. As mudanças, no entanto, não eram simples. Em apenas duas ocasiões o técnico trocou apenas uma peça de um jogo para o outro, contra Racing e Coritiba. Nos demais foram sempre ao menos duas modificações. Nos últimos cinco meses, o Flamengo explorou formações de três zagueiros, dois atacantes, quatro meias, de tudo um pouco. Se era um bingo de modelos de jogo, a maioria foi preenchida: 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3; 4-2-3-1, 4-5-1; 4-2-2-2, 3-4-3 e por aí vai.

As mudanças constantes fizeram vítimas até no gol rubro-negro. No começo da Era Sampaoli, o escolhido foi Santos, em campo por oito ocasiões. Após algumas falhas do medalhista olímpico, o nome da vez passou a ser o jovem Matheus Cunha, que tomou conta das traves e foi titular em 29 jogos. Com o vacilo do arqueiro na partida de ida contra o São Paulo, o argentino Agustín Rossi ganhou a vaga e atuou nos últimos dois compromissos com o compatriota.

Alguns fatores extra-campo contribuíram para a rotatividade, desde a negociação de jogadores até a lesão de alguns deles. Na janela do meio do ano, por exemplo, o elenco se despediu de Vidal, Marinho e Matheus França, todos com ao menos um jogo como titular com Sampaoli. Por outro lado, chegaram Allan, Luiz Araújo e Rossi. O trio também teve a oportunidade de iniciar uma partida.

Enquanto isso, as lesões vieram aos montes: Santos, Matheus Cunha, Varela, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís, Pulgar, Thiago Maia, Allan, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Luiz Araújo ficaram afastados de pelo menos um compromisso para cuidar de problemas físicos.

Em meio à tanta mudança, o zagueiro Fabrício Bruno foi um dos sinais de permanência. O defensor foi titular em 35 das 39 partidas de Sampaoli no Flamengo, o maior número no elenco. Em seguida, o lateral Wesley, com 33, e o volante Gerson, com 30, completam o trio mais utilizado pelo argentino.

A situação, no entanto, não é incomum. Na primeira passagem pelo Brasil, no Santos, o treinador levou quase 50 jogos para finalmente repetir um time em campo. O mesmo ocorreu quando comandava o Atlético-MG. Na ocasião, só manteve os 11 jogadores em partidas consecutivas após 23 disputas. Agora desempregado, resta saber qual será o próximo clube para rodar a ciranda do argentino.

Confira a seguir todas as escalações de Sampaoli no Flamengo:

Flamengo 2 x 0 Nublense - Fase de grupos da Libertadores (19/4)

Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Marinho, Vidal, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro.

Internacional 2 x 1 Flamengo - 2ª rodada do Brasileirão (23/4)

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Gerson e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

Flamengo 8 x 2 Maringá - Volta da terceira fase da Copa do Brasil (26/4)

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha.

Flamengo 2 x 3 Botafogo - 3ª rodada do Brasileirão (30/4)

Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas; Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha.

Racing 1 x 1 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores (4/5)

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Vidal, Pulgar e Thiago Maia; Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

Athletico-PR 2 x 1 Flamengo - 4ª rodada do Brasileirão (7/5)

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Everton Ribeiro; Matheus França, Gabigol e Everton Cebolinha.

Flamengo 2 x 0 Goiás - 5ª rodada do Brasileirão (10/5)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro.

Bahia 2 x 3 Flamengo - 6ª rodada do Brasileirão (13/5)

Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia e Victor Hugo; Matheus França, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol.

Fluminense 0 x 0 Flamengo - Ida das oitavas da Copa do Brasil (16/5)

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta.

Flamengo 1 x 0 Corinthians - 7ª rodada do Brasileirão (21/5)

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson; Gabigol e Pedro.

Nublense 1 x 1 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores (24/5)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal e Gerson; Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha.

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - 8ª rodada do Brasileirão (27/5)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Gerson; Matheus França; Gabigol e Pedro.

Flamengo 2 x 0 Fluminense - Volta das oitavas da Copa do Brasil (1/6)

Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Arrascaeta e Gabigol.

Vasco 1 x 4 Flamengo - 9ª rodada do Brasileirão (5/6)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia e Gerson; Matheus França, Pedro e Arrascaeta.

Flamengo 2 x 1 Racing - Fase de grupos da Libertadores (8/6)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar e Thiago Maia; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson; Pedro.

Flamengo 3 x 0 Grêmio - 10ª rodada do Brasileirão (11/6)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Gabigol.

Bragantino 4 x 0 Flamengo - 11ª rodada do Brasileirão (22/6)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro.

Santos 2 x 3 Flamengo - 12ª rodada do Brasileirão (25/6)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Gerson; Everton Ribeiro, Gabigol e Everton Cebolinha.

Flamengo 4 x 0 Aucas - Fase de grupos da Libertadores (28/6)

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia; Everton Ribeiro, Victor Hugo, Arrascaeta e Bruno Henrique; Pedro.

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - 13ª rodada do Brasileirão (1/7)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta.

Flamengo 2 x 1 Athletico-PR - Ida das quartas da Copa do Brasil (5/7)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Gerson; Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta.

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 14ª rodada do Brasileirão (8/7)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Victor Hugo; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

Athletico-PR 0 x 2 Flamengo - Volta das quartas da Copa do Brasil (12/7)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson; Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta.

Fluminense 0 x 0 Flamengo - 15ª rodada do Brasileirão (16/7)

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Gabriel.

Flamengo 1 x 1 América-MG - 16ª rodada do Brasileirão (22/7)

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Grêmio 0 x 2 Flamengo - Ida das semifinais da Copa do Brasil (26/7)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Atlético-MG 1 x 2 Flamengo - 17ª rodada do Brasileirão (29/7)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan, Victor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro; Gabigol e Bruno Henrique.

Flamengo 1 x 0 Olimpia - Ida das oitavas da Libertadores (3/8)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Cuiabá 3 x 0 Flamengo - 18ª rodada do Brasileirão (6/8)

Matheus Cunha; Varela, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

Olimpia 3 x 1 Flamengo - Volta das oitavas da Libertadores (10/8)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Flamengo 1 x 1 São Paulo - 19ª rodada do Brasileirão (13/8)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Allan, Victor Hugo e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Flamengo 1 x 0 Grêmio - Volta das semifinais da Copa do Brasil (16/8)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Victor Hugo e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Coritiba 2 x 3 Flamengo - 20ª rodada do Brasileirão (20/8)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Victor Hugo e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Flamengo 0 x 0 Internacional - 21ª rodada do Brasileirão (26/8)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Thiago Maia; Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Botafogo 1 x 2 Flamengo - 22ª rodada do Brasileirão (2/9)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Victor Hugo e Gerson; Pedro e Bruno Henrique.

Flamengo 0 x 3 Athletico-PR - 23ª rodada do Brasileirão (13/9)

Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Victor Hugo, Gerson e Thiago Maia; Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha.

Flamengo 0 x 1 São Paulo - Ida da final da Copa do Brasil (17/9)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Victor Hugo; Gabigol, Pedro e Bruno Henrique.

Goiás 0 x 0 Flamengo - 24ª rodada do Brasileirão (20/9)

Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro e Bruno Henrique.

São Paulo 1 x 1 Flamengo - Volta da final da Copa do Brasil (24/9)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Bruno Henrique.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

