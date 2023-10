Verstappen faz pole position e viabiliza tricampeonato no Catar

Nada como um tropeço de quem persegue ao favorito para facilitar a vida de um líder. Companheiro de Red Bull, Sergio Pérez voltou a cair cedo na classificação para o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, nesta sexta-feira (6/10), facilitando a vida do pole position, Max Verstappen, que caminha a aceleradas largas rumo ao tricampeonato.



Na primeira parte da sessão, a liderança ficou bem variada, com diversas e inesperadas forças tomando a parte alta, como a Aston Martin de Fernando Alonso ou mesmo os dois carros da Alpine entre a parte alta do grid. Valtteri Bottas foi outra figura curiosa, ao aparecer por duas vezes em segundo lugar, com a Alfa Romeo, isto antes das Mercedes comprovarem a maior regularidade na similaridade dos tempos, marcando segundo e terceiro lugares, antes das ascensões de McLaren e Ferrari, donas do Q1.

Ainda assim, o líder do campeonato foi o ponteiro no começo e manteve a forma. Não satisfeito em também ser o mais rápido no único treino livre, horas antes, Verstappen. Sem tantas dificuldades, marcou o melhor tempo na primeira tomada do Q2, quatro décimos à frente de Pierre Gasly, segundo até ser superado pelas Mercedes, novamente. Na última tentativa, o holandês foi superado pelas McLarens no mesmo décimo de segundo, deu o troco na ponta, mas fechou atrás de uma espetacular volta de Lewis Hamilton.

No meio do pelotão, surpreendeu a eliminação precoce de Carlos Sainz e do vice-líder Sergio Pérez. Assim, o atual bicampeão do mundo teve caminho fácil para brigar pela pole. O neerlandês simplesmente foi o primeiro a colocar os tempos abaixo de 1:23, viabilizando a ponta para a corrida principal.

O fim de semana segue com a etapa sprint, onde Max Verstappen já pode ser campeão, neste sábado (7/10). Para isto, basta finalizar a etapa de 100 km pelo menos em sexto lugar, para somar os três pontos necessários: terá a classificação curta às 10h e a corrida menor às 14h30 para fazê-lo. Caso não consiga, depende apenas de um oitavo lugar no domingo (8/10), às 14h, para confirmar o título.

Confira o resultado da classificação para o GP do Catar:

1 - Max Verstappen (Red Bull) 1:23.778

2 - George Russell (Mercedes) 1:24.219

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) 1:24.305

4 - Fernando Alonso (Aston Martin) 1:24.369

5 - Charles Leclerc (Ferrari) 1:24.424

6 - Oscar Piastri (McLaren) 1:24.540

7 - Pierre Gasly (Alpine) 1:24.553

8 - Esteban Ocon (Alpine) 1:24.763

9 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:25.058

10 - Lando Norris (McLaren) - tempos anulados por exceder limites de pista

11 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1:25.301

12 - Carlos Sainz (Ferrari) 1:25.328

13 - Sergio Pérez (Red Bull) 1:25.462

14 - Alexander Albon (Williams) 1:25.707

15 - Nico Hulkenberg (Haas) 1:25.783

16 - Logan Sargeant (Williams) 1:26.210

17 - Lance Stroll (Aston Martin) 1:26.345

18 - Liam Lawson (Alpha Tauri) 1:26.635

19 - Kevin Magnussen (Haas) 1:27.046

20 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1:27.432

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



