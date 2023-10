Rebeca Andrade fatura a prata para o Brasil no mundial de ginástica

Rebeca Andrade do Brasil! Com mais uma atuação de gala, a ginasta verde-amarela faturou a medalha de prata na prova individual geral do Mundial de Ginástica Artística e se estabeleceu de vez entre as melhores do mundo. Com brilho em todos os principais equipamentos da modalidade, a brasileira ficou atrás apenas de Simone Biles, dos Estados Unidos, que faturou o hexa. O pódio foi completado por outra americana, a jovem de 16 anos Shilese Jones, e compôs o primeiro palanque com apenas mulheres negras na modalidade.

A conquista veio só nas últimas apresentações da quarta rotação. Rebeca chegou para a disputa do solo em terceiro, mas conquistou um notão de 14.066 e ultrapassou Jones (13.400). Da plateia, a paulistana foi espectadora de luxo do show de Biles, que, mesmo tropeçando, conseguiu a avaliação necessária para garantir o primeiro lugar. No topo do pódio, a estadunidense coroou o retorno às principais competições da ginástica após dois anos afastada. No choque de estrelas, as duas ficaram com os dois postos mais altos, uma complementando o brilho da outra.

Com a conquista, a tupiniquim estendeu a já recheada lista de conquistas no torneio. Contando as disputas dos mundiais de Liverpool 2022 e Kitakyushu, a atleta agora soma seis medalhas, uma em cada aparelho, além de ouros no individual geral e por equipes. O número a credencia como a maior vencedora do país na história da competição, superando Diego Hypólito. Parceira de Andrade na seleção, Flávia Saraiva terminou em 15º após ter a performance prejudicada por uma queda nas barras assimétricas.

REBECA ANDRADE NO SOLO ????????????‍??



Mais um show da brasileira que levantou o público na final do individual geral feminino do Mundial, em Antuérpia ????????



Nota: 14.066 no solo e 56.766 na somatória final



Você é GIGANTE, Rebeca! ???? pic.twitter.com/Wm39HsaByx — Time Brasil (@timebrasil) October 6, 2023

As brasileiras ainda podem somar mais conquistas à bagagem. No sábado (7/10), Rebeca estará nas finais do salto, novamente contra Biles. Já no domingo (8/10), ela marca presença na decisão da trave e do solo – a última com a companhia de Flavinha. No mesmo dia, Arthur Nory briga por um pódio nas barras fixas. Agora o Brasil já ostenta duas pratas no Mundial, com a de Andrade no individual geral e do composto feminino em equipes.

A construção do resultado

A primeira rotação do pelotão com a dupla brasileira e estadunidense começou no salto para já esquentar a briga. Rebeca cravou 14.700 em um cheng alto, mas deu um passo para o lado na aterrissagem. Biles fez a mesma acrobacia, mas cravou a chegada e ficou com 15.100. A dupla só ficou atrás da argelina Kaylia Nemour, que anotou 15.200 nas barras assimétricas.

Na etapa seguinte, quando o grupo de favoritas seguiu para as barras, a brasileira apostou em uma série menos complicada e executou tudo com precisão. Os 14.500 pontos na avaliação dos jurados foram suficientes para superar Simone, que fez 14.333. O resultado não bastou para tomar o primeiro lugar, mas levou a paulista à segunda posição, atrás apenas da estadunidense. Outra esperança de medalha tupiniquim, Flavinha viu o sonho ficar mais distante quando caiu no primeiro giro no aparelho, recebeu apenas 12.633 e caiu para a 11ª posição geral.

Na trave, a dianteira ficou maior para a heptacampeã. Com uma apresentação difícil, Biles fez 14.433 contra 13.500 da atleta do Flamengo. Como Shilese Jones cravou a série e tirou 14.066, a brasileira caiu para o terceiro lugar. Já Saraiva conseguiu se recuperar da queda e fez 14.033 para subir até a oitava colocação.

Na decisiva quarta rotação, as favoritas partiram para o solo. Flávia sofreu uma nova queda e fechou com apenas 12.200. Depois dela, Rebeca deu show ao som de Beyoncé e Anitta para somar 14.066. Apesar de perder três décimos por ter pisado fora do tablado, a nota credenciava ela a ficar no páreo pelo pódio, mas precisava ligar o secador contra as americanas. Com Shilese Jones deu certo. A jovem fez apenas 13.400 e ficou com o bronze, enquanto a brasileira tinha a prata garantida. Para fechar a prova, Biles dependia apenas de uma performance simples, mas ela quis arrasar e cravou 14.533 para confirmar o hexa mundial.

Com o resultado final, foi a primeira vez que Rebeca e Simone compartilharam um pódio na ginástica. Com as duas saudáveis rumo às Olimpíadas de Paris 2024, a cena tende a ficar cada vez mais comum.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Seleção Brasileira: Vanderson sofre lesão no joelho e é cortado

Seleção Brasileira: Vanderson sofre lesão no joelho e é cortado Esportes Contraprova confirma doping de Pogba, que pode ser suspenso por 4 anos

Contraprova confirma doping de Pogba, que pode ser suspenso por 4 anos Esportes Verstappen faz pole position e viabiliza tricampeonato no Catar

Verstappen faz pole position e viabiliza tricampeonato no Catar Esportes Libertadores: gato "vidente" viraliza ao acertar resultados das semis

Libertadores: gato "vidente" viraliza ao acertar resultados das semis Esportes Inspeção do MPDFT dá sinal verde para jogos no Bezerrão

Inspeção do MPDFT dá sinal verde para jogos no Bezerrão Esportes Diniz convoca Carlos Augusto e Yan Couto para Seleção nas Eliminatórias