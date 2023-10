Inspeção do MPDFT dá sinal verde para jogos no Bezerrão

Após uma vistoria realizada nesta sexta-feira (6/10), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) constatou que o Estádio Bezerrão, no Gama, está apto a receber jogos novamente. A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) foi encarregada de fazer a inspeção e dar o sinal verde para que o local tenha partidas.

De acordo com o órgão, a reforma ainda não está completa, mas a nova estrutura está adequada para receber atletas, comunidade e entrar no circuito do futebol candango. A previsão para reinauguração está marcada para 22 de outubro, data distinta a um evento previsto para ser recebido no local, em setembro.

"As reformas foram realizadas, as questões de segurança observadas e a adequação de todo o espaço, inclusive do gramado, foi concretizada. Isso é muito bom porque teremos, novamente, uma arena pública disponível para que as famílias se encontrem, para que os jogos se realizem e para que Brasília possa ter efetivamente mais um espaço para receber jogos", diz o procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo. Com isso, o local tende a ser um dos palcos do Candangão 2024, a ser disputado a partir de janeiro.

De acordo com a procuradoria, a reforma do Bezerrão cumpre com as recomendações do Estatuto do Torcedor. Desde 2022, a organização acompanha a desmontagem dos hospitais de campanha contra a covid-19 e a recuperação da estrutura das arenas esportivas do complexo.

Foram inspecionadas as instalações elétricas e hidráulicas, o sistema de detecção e alarme de incêndio, a pintura, o acesso de entrada e saída dos torcedores, o gramado, a segurança e as estruturas das cabines e camarotes. A ansiedade do Gama em voltar a mandar jogos em casa não vem de hoje: "Ficamos um tempo sem a nossa casa, mas estamos de volta, com tapete novo. É muito importante isso para valorizar nossa comunidade, a nossa história e o time. Não vemos a hora de ver essas arquibancadas lotadas novamente", relatou o presidente do clube, Wendel Lopes, em agosto.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

