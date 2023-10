Líderes digitais: Corinthians e Flamengo ostentam domínio na web

Corinthians e Flamengo não atravessam a melhor temporada em um recorte recente. Sem títulos durante 2023, alvinegros e rubro-negros não figuram na luta pela taça da Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, os rivais do clássico nacional deste sábado (7/10), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, ostentam números extremamente relevantes em um cenário: o digital. Na internet, paulistas e cariocas reinam de forma absoluta e promovem uma espécie de disputa particular.

Um levantamento realizado pela Sports Value atualizou a corrida do Brasileirão Digital nos últimos nove meses. Somadas as quatro principais redes sociais do mundo virtual (Facebook, Instagram, YouTube e X, o antigo Twitter), os 20 clubes participantes da edição de 2023 da Série A movimentam mais de 220 milhões de seguidores em todo o mundo. A paixão manifestada em forma de curtidas e comentários geraram cerca de 3,1 bilhões de interações nas publicações entre janeiro e setembro deste ano.

Flamengo e Corinthians lideram de forma disputada virtual de maneira isolada. Juntas, as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Concentrando pouco mais de 40% dos bilhões em interação, os cariocas e os paulistas têm quase o dobro em relação ao terceiro colocado São Paulo. Curiosamente, a 26ª rodada terá outro confronto entre times do G-5 do Brasileirão Digital. Às 18h30, o tricolor visita o Vasco, em São Januário. Quarto lugar na lista, o Palmeiras fecha o Top-5.

Em campo, rubro-negros e alvinegros estão separados por um relevante abismo técnico. Hoje, o Flamengo está no G-6 da competição nacional e tem 13 pontos a mais em relação ao Corinthians, um dos times preocupados com o rebaixamento no torneio. No digital, a distância dos times é mais próxima e com um fato curioso. Embora tenha quase o dobro de seguidores no Instagram (18 milhões x 10 milhões), os cariocas somam apenas 7% a mais de interações quando comparados aos paulistas. Segundo a Sports Value, há tempos um rival não se aproximava tanto do Fla.

No relatório, a empresa enumera a importância dos times terem presença digital consolidada: retorno para patrocinadores, proximidade com a receita, ampliação da fidelidade do torcedor e aumento da receita são alguns benefícios. Este último, nem sempre é atingido. "Clubes brasileiros geram forte impacto digital e baixo retorno comercial com redes sociais. Os dados mostram alta distribuição de conteúdo valiosíssimo, com baixa ou nenhuma monetização", conclui o texto assinado por Amir Somoggi, sócio da Sports Value e um dos maiores especialistas brasileiros em marketing e gestão esportiva.

De volta aos gramados do Brasileirão, embora estejam bem distantes do líder Botafogo, o confronto entre Corinthians e Flamengo tem outros pontos de importância para os dois times. Na visão paulista do clássico nacional, uma vitória significa alento na briga contra o rebaixamento e paz para o trabalho recém-iniciado pelo técnico Mano Menezes. No panorama rubro-negro de classificação, os três pontos tranquilizam o time na disputa por uma vaga na Libertadores de 2024, além de pacificar a chegada do novo treinador. Hoje, Tite, ídolo corintiano, ainda é o mais cotado.

Os dois clubes têm apenas o Brasileirão no calendário. Assim, vão jogar com força máxima. O meio-de-campo é o principal trunfo pela vitória. Renato Augusto deve ser o cara do Corinthians no setor, enquanto o Flamengo pode voltar a utilizar Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos desde o início. Com presença digital consolidada, agora, Corinthians e Flamengo se concentram no fator bola para seguir recebendo curtidas e bons comentários nas redes sociais.