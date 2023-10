Candangão Feminino: conheça as mentes por trás de Real e Minas

Colocar ideias em prática no momento de uma decisão costuma fazer a diferença. Adversários na final do Campeonato Candango Feminino, neste sábado (7/10), às 10h, no Mané Garrincha, Real Brasília e Minas Brasília contam com dois estudiosos que se debruçam no campo das filosofias táticas e técnicas para alcançar o sucesso no torneio mais importante do cenário local.

Camilla Orlando é a dona da prancheta do Real Brasília. Chegou em março com a missão de reorganizar a equipe durante a campanha na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Evitou o rebaixamento e quase abocanhou uma vaga no mata-mata da elite nacional. O tempo passou e atenção se voltou para o Candangão. Agora, a missão é levar as leoas ao inédito pentacampeonato consecutivo no DF.

Nas oito partidas antes da final, o Real Brasília se orgulha de uma dobradinha. Chega à final como o dono do melhor ataque e da melhor defesa do torneio. A campanha tem, claro, o dedo da treinadora de 39 anos. Camilla é uma das principais influenciadoras brasilienses à beira do gramado. Coleciona passagens à frente de Internacional, Bragantino e da seleção dos Emirados Árabes Unidos.

"A gente tenta potencializar a equipe de forma geral. Focamos muito em fortalecer o grupo, tanto que todas as atletas estiveram presentes em campo no campeonato candango. Nós colocamos essa cultura de que todo mundo deve atacar, e defender. É um trabalho em equipe, com atletas disciplinadas e dispostas a colocar em prática o que treinamos", avalia Camilla.



"O sentimento é muito especial, por ser a minha primeira final. Estou feliz por estar nesse momento especial, de uma quinta final, que não é algo fácil de se manter. As expectativas são as melhores, e estamos prontas para entregar tudo pelo qual nos preparamos", discursou a treinadora.

O Minas segue quase a mesma receita do adversário pelo troféu. Jorge Marinho foi contratado para o Candangão e carrega invencibilidade de oito jogos disputados, com seis vitórias e depois empates. A campanha atual é combustível para que a equipe retorne à elite do Campeonato Brasileiro e, claro, para que o time quebre o jejum de cinco anos sem títulos locais.

Para o Marinho, as diferenças externas são compensadas diretamente pelo trabalho feito no curto prazo. "Sabemos que será um grande jogo pela grandeza das equipes. Tenho certeza que chegamos muito fortes para essa final, por tudo que construímos dentro da competição em nível técnico, tático, físico e, principalmente, mental. Sabemos da força que tem o adversário. Querendo ou não, é uma equipe que ganhou os últimos quatro Candangões, com maior investimento, está na elite, mas nós sabemos da nossa força e competência", ressalta.

Fichas técnicas:

Camilla Orlando

Time: Real Brasília

Idade: 39 anos

Jogos comandados: 18

Vitórias: 10

Empates: 4

Derrotas: 4

Aproveitamento: 62,9 %

Jorge Marinho

Time: Minas Brasília

Idade: 39 anos

Jogos comandados: 8

Vitórias: 6

Empates: 2

Aproveitamento: 83,3 %

*Estagiários sob a supervisão de Victor Parrini

