Internacional vira a chave e vence o Grêmio no clássico 440

No Grenal 440, neste domingo (8/10), o Internacional foi mais organizado em campo e bateu o Grêmio por 3 x 2, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. Após ser criticado pelos gols perdidos na semifinal da Libertadores, Enner Valencia desencantou e marcou seu primeiro gol pelo Campeonato Brasileiro, diante de mais de 39 mil torcedores. No segundo tempo, o clássico esquentou com gols de Wanderson e Alan Patrick para o colorado, enquanto João Pedro e Luís Suárez, de falta, descontaram para o tricolor.

Com o triunfo, o colorado agora soma 32 pontos, cinco à frente do Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento. O tricolor estacionou nos 44 pontos, contudo segue na terceira colocação. O time comandado por Renato Gaúcho, porém, viu a distância para o líder Botafogo aumentar para 11 pontos, restando onze rodadas para o fim.

Com a marcação encaixada, o Inter tomou conta das ações desde o início e incomodou a defesa do rival. Assim, logo aos dois minutos, Valencia aproveitou a bola dividida e tentou driblar Gabriel Grando. O centroavante caiu na área, porém após consulta ao VAR, o árbitro Paulo César Zanovelli assinalou impedimento na jogada.

O equatoriano se posicionou bem na área e depois de uma troca de passes, recebeu a bola de Alan Patrick. A primeira finalização parou em Grando, entretanto Valencia desencantou no rebote e marcou seu primeiro jogo pelo Brasileirão.

No meio de campo, Alan Patrick teve uma grande atuação na etapa inicial e municiou o sistema ofensivo com qualidade. Ao receber na área, o camisa 10 tentou tirar do arqueiro gremista, porém mandou para fora. Contudo, o árbitro marcou impedimento do meia na origem da jogada. Na reta final do primeiro tempo, Valencia disparou e deixou a defesa do rival para trás, mas faltou pontaria e mandou para fora.

Na volta do intervalo, Renê roubou a bola no meio e iniciou o contra-ataque, aos três minutos. Wanderson recebeu e deixou dois marcadores para atrás ao cortar para o meio e bater no canto do arqueiro gremista. Em mais um erro na saída de bola do Grêmio, Maurício encontrou Valencia livre para finalizar, porém, o equatoriano bateu cruzado para fora.

O colorado, então, diminuiu o ritmo após abrir dois gols de vantagem, e viu o rival descontar no Beira-Rio. João Pedro finalizou, de canhota, da entrada da área, entretanto Rochet falhou e viu a bola estufar sua rede.

Quando o Grêmio parecia reagir, o Internacional deu mais um golpe no rival. Maurício teve espaço para conduzir a bola até o ataque e deixar Alan Patrick livre para marcar o terceiro. O que os donos da casa não contavam, entretanto, é que Luís Suárez fosse esquentar ainda mais o clássico. O uruguaio bateu falta, sem qualquer chance para o compatriota Rochet, e diminuiu para o Tricolor.

Eliminado da Copa Libertadores, o Internacional dará sequência a busca pela recuperação no Brasileirão em 18 de outubro. Depois da Data Fifa, o colorado visita o Bahia, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O Grêmio entra em campo no mesmo dia, às 19h, na Arena em Porto Alegre O adversário será o Athletico-PR, pela 27ª rodada da competição nacional.