Brasília Basquete fecha elenco para o NBB 2023/2023; confira

O mistério finalmente foi descoberto. O Brasília Basquete deu a conhecer todo o elenco à disposição para o Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/2024. Apesar de uma unidade que treina junta há aproximadamente um mês, as revelações se finalizaram nesta terça-feira (17/10), quatro dias antes da estreia na competição, contra o Corinthians, no Ginásio Nilson Nelson.

Mesmo sendo um elenco praticamente renovado, alguns nomes costumeiros da memória do torcedor voltam a vestir a camisa para a nova jornada. Entre eles, se destaca o retorno de Deryk Ramos, primeiro atleta anunciado, depois de deixar o Caxias. Pela equipe — onde voltará a usar a camisa 9 — o armador foi campeão sul-americano em 2015. Outro atleta atravessou apenas alguns quilômetros dentro da cidade: Paulo Lourenço deixou o Cerrado para atuar no lado azul pela primeira vez em seis anos.

No plano geral, os jogadores formados em casa merecem destaque. Além da manutenção de Gui Bento e dos também promovidos Allan Beller e Vilarinho, a formação conta com outros três jovens vindos das quadras de base. Os altos Emerson Bahia, Gustavo e Tiago Brasil partem a compor a rotação comandada por Dedé Barbosa, para favorecer um rodízio entre experientes e novatos quando necessário.

Entre os marcos do tempo, um jogador com uma clara memória do passado de Brasília no basquete passa a representar a cidade. Há uma década, um jovem Felipe Dalaqua publicava uma foto com uma lenda do basquete candango. “Estava de boas jogando basquete, quando vejo o Guilherme Giovannoni fazendo cooper”, diz a legenda da foto com o histórico pivô, ainda com a camisa do time auxiliado pelo UniCeub.

Um outro diferencial nesta equipe é a volta dos estrangeiros. Uma trinca americana tentará ser um dos trunfos do celeste para tentar voltar aos playoffs pela primeira vez em quatro anos. Dois vieram do Olimpia paraguaio: os alas-armadores Christian Alaekwe e o Thomas Cooper. O terceiro teve passagens em outras ligas na América Latina, além do basquete 3 vs 3 estadunidense: se trata do pivô Tony Criswell, de 2,06 metros, ex-Metropolitanos de Maurício Báez, da República Dominicana.

Confira, nome a nome, o elenco do Brasília para o NBB 2023/2024:

Allan Beller

Posição: Ala

Altura: 1,96 m

Time anterior: Nenhum

Christian Alaekwe

Posição: Ala-armador

Altura: 1,93 m

Time anterior: Olimpia (Paraguai)

Deryk Ramos

Posição: Armador

Altura: 1,85 m

Time anterior: Caxias

Emerson Bahia

Posição: Pivô

Altura: 1,97 m

Time anterior: Jogador promovido da base

Felipe Dalaqua

Posição: Armador

Altura: 1,83 m

Time anterior: Osasco

Gui Bento

Posição: Ala

Altura: 1,95 m

Time anterior: Flamengo Blumenau (no Brasília desde 2022)

Gustavo

Posição: Armador

Altura: 1,90 m

Time anterior: Jogador promovido da base

Paulo Lourenço

Posição: Ala

Altura: 1,93 m

Time anterior: Cerrado

Thomas Cooper

Posição: Ala-armador

Altura: 1,96

Time anterior: Olimpia (Paraguai)

Tiago Brasil

Posição: Ala-pivô

Altura: 1,95

Time anterior: Jogador promovido da base

Tom

Posição: Pivô

Altura: 2,04 m

Time anterior: Hispano Americano (Argentina)

Tony Criswell

Posição: Pivô

Altura: 2,06 m

Time anterior: Metropolitanos de Maurício Báez (República Dominicana)

Vilarinho

Posição: Armador

Altura: 1,81 m

Time anterior: Nenhum



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

