Vasco perto de acordo para clássico contra o Botafogo em São Januário

O Vasco entrou em contato com a Polícia Militar e a CBF para tentar mandar o compromisso contra o Botafogo em São Januário. A partida acontece no dia 5 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As partes estão próximas de fechar um acordo, já que o Cruz-Maltino, por sinal, quer disputar a partida no estado do Rio de Janeiro. Assim, evitaria maior desgaste físico dos jogadores com viagem e com o menor tempo de preparação também.

Antes, há uma semana, a diretoria do Gigante da Colina optou por transferir o local do duelo para o Espírito Santo, no Kleber Andrade, em Cariacica. No entanto, o objetivo principal é manter a bola rolando no território fluminense. Para isso, as autoridades precisam liberar a Colina Histórica, hoje proibida de receber clássicos por conta de laudo da PM.

"Atualmente o entorno do estádio e seus acessos não oferecem condições mínimas de segurança para a realização de clássicos regionais (Flamengo, Fluminense e Botafogo). Ainda que com o emprego massivo da Polícia Militar, portanto, em respeito ao Art 13 do Estatuto do Torcedor, tal medida encontra-se proibida", diz o documento.

A primeira opção do Vasco era mandar o jogo no Maracanã, mas o clube não obteve resposta do governo estadual. A partir daí, houve contatos para liberação de São Januário. Apesar de estar próximo do acordo, o Cruz-Maltino se resguarda, e a CBF deve modificar o local da partida ainda nesta terça-feira (17), só que para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Isso porque, se o caso tiver reviravolta e a Colina não puder receber o duelo, ao menos, o confronto estaria garantido no estado.