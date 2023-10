Indicados ao Prêmio eSports Brasil serão revelados nesta quinta

Um dos principais eventos dos esportes eletrônicos da América Latina, o Prêmio eSports Brasil (PeB) revelará, nesta quinta-feira (19/10), a partir das 19h, em São Paulo, os indicados aos troféus das 26 categorias da sétima edição.

O anúncio será feito por meio de transmissão ao vivo nos canais oficiais do PeB e da Player1. A revelação será comandada por Nyvi Estephan e Giuliana "Caju" Capitani. Elas serão acompanhadas por Black Will e membros do Superjúri, que farão comentários sobre os indicados e as categorias.

A sétima edição do Prêmio eSports Brasil acontecerá em 14 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Segundo a organização, o evento de gala simboliza o comprometimento com a comunidade dos esportes eletrônicos.

Em 2023, além das realizadoras Player 1 Gaming Group e GTG, o Prêmio eSports Brasil celebra a entrada de marcas relevantes como patrocinadoras. "São empresas que têm olhar estratégico para as comunidades dos eSports e são parceiras na constante evolução do PeB. Neste contexto, elegem categorias que conectam com valores e atributos de marcas para destacar durante o evento", comenta cofundador do PeB e CEO da Player1, Leandro Valentim.

Serviço



Live dos indicados

Quando: Quinta-feira (19/10), às 19h

Onde assistir: Canais do PeB (Twitch, Instagram, Tik Tok, Kwai e Youtube) e do Player1 (Youtube e Twitch)