Léo exalta Payet: "Extraordinário como jogador e pessoa"

Payet celebra primeiro gol com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Com gol de Payet, o Vasco conseguiu vencer o Fortaleza, em São Januário, e respirar fora do Z4 do Brasileiro até o momento. Um dos pilares do time desde o início do ano, Léo falou sobre a importância de ser ter no grupo alguém como o camisa 10 francês. O zagueiro e capitão encheu a bola do meia, que, aliás, balançou a rede pela primeira vez depois de sete jogos com a camisa cruz-maltina.

"O Payet é uma referência dentro de campo e fora dele. Eu admiro muito quando a pessoa é humana e ele é humano demais. A gente aprende todo dia com ele. Pode ver que quando faz um gol, vai abraçar todo mundo e todos abraçam de volta. É um cara querido pelo grupo e veio pra somar. Quem está aqui dentro pode confirmar, que ele é extraordinário. Não só como jogador, é uma grande pessoa", disse.

De olho no Flamengo

Por sinal, Léo também aproveitou o momento de euforia após os três pontos em casa para alertar o Vasco de olho na próxima rodada. O Gigante da Colina enfrenta o Flamengo, no Maracanã, no domingo (22), às 16h, pela 28ª rodada do campeonato. De acordo com o camisa 3, esse é um dos clássicos de maior antagonismo do futebol nacional e que o placar pode ser definido nos detalhes.

"Arrisco a dizer que talvez seja o clássico mais importante, em termos de rivalidade e competitividade. Um grande jogo, que vai ser muito importante. O que temos de fazer é descansar bastante, começar a mentalizar. Porque uma partida como essa, precisa entrar ligado e competindo. A gente vem trabalhando muito para tirar o Vasco dessa situação e o jogo de domingo é uma grande oportunidade para darmos uma arrancada", destacou, comentando, na sequência, sobre como vem sendo o dia a dia do clube na luta para fugir do rebaixamento.

"Eu lembro que, um tempo atrás, muita gente não acreditava mais no Vasco. Que a gente não poderia dar essa guinada para sair da situação incômoda. E ainda continua muito difícil. Tem mais ou menos ali uns seis, sete, oito times que estão naquela briga entre dois, três pontos. Graças a Deus conseguimos deixar a zona, espero que não voltemos mais. Porque é ruim, não é fácil para um clube do tamanho do Vasco ficar assim. Espero que a gente dê sequência agora e com vitórias", concluiu o zagueiro.

Não é só Léo

Além de Léo, outros companheiros de Payet demonstram carinho e amizade com o francês. Afinal, um deles, que atua bem perto do camisa 10 dentro das quatro linhas, se derreteu por sua qualidade e técnica. Titular absoluto do técnico Ramón Díaz, Praxedes garantiu que o idioma diferente não é problema no cotidiano. Aliás, o volante também destacou a união do elenco nessa vitória sobre o Fortaleza.

São Januário e o seu Camisa ????????????????#VascoDaGama pic.twitter.com/ceqf77xwPc — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2023

"Um cara que dispensa comentários, a carreira dele fala por si só. Trabalha muito também, querido pelo grupo, todo mundo acolheu ele, assim como ele também acolheu a todos. A gente respeita o Payet e ele nos respeita, por mais que tenha essa dificuldade um pouco de comunicação. Mas é alguém que está sempre rindo, amigo, e fiquei bastante feliz de que ele possa ter feito o gol", disse, tratando depois dos 90 minutos em São Januário.

"Fundamental essa vitória, a gente vinha de alguns jogos sem ganhar. Trabalhamos bastante ao longo da semana para conquistar esses três pontos, dentro de casa e ao lado da nossa torcida. Ficamos muito felizes pelo resultado, mas agora é descansar porque já tem um clássico vindo aí e temos de estar preparados", completou Praxedes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.