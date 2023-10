Barranquilla é confirmada como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

"Estamos muito felizes que a Colômbia tenha se comprometido com os requisitos do contrato", disse o presidente da Panam Sport, em Santiago, onde acontece a 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos - (crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

A cidade colombiana de Barranquilla foi confirmada como sede dos XX Jogos Pan-Americanos de 2027, disse nesta quinta-feira (26/10) o presidente da Panam Sport, Neven Ilic.

"Estamos muito felizes que a Colômbia tenha se comprometido com os requisitos do contrato", disse Ilic em Santiago, onde acontece a 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos.

O dirigente disse que espera ver na cerimônia de encerramento de Santiago-2023, no dia 5 de novembro, "o presidente da Colômbia Gustavo Petro recebendo a bandeira da Panam Sports das mãos do presidente (do Chile), Gabriel Boric".

O anúncio inicial da sede de 2027 foi divulgado por Ilic durante um evento realizado na cidade caribenha no dia 28 de agosto de 2021.

"Recebemos a ratificação da Panam Sports e para o país é uma decisão muito importante, porque é o maior evento multiesportivo do continente, que não é realizado na Colômbia desde 1971", disse nesta quinta-feira a Ministra dos Esportes do país, Astrid Bibiana Rodríguez.

A Colômbia sediou os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez em Cali, 1971.