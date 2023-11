LeBron James é o primeiro jogador da NBA a marcar 39 mil pontos

Aos 38 anos de idade, LeBron James não deixa de estabelecer recordes. Na vitória do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz, na madrugada de (22/11), por 131 x 99, o experiente ala alcançou mais um marco. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar 39 mil pontos na história da NBA.

Durante a partida contra a franquia de Utah, James somou 17 pontos, sete rebotes e nove assistências durante os 24 minutos em quadra. Com a vitória, a equipe californiana chega ao patamar de nove triunfos na temporada e estaciona na sexta posição da Conferência Oeste.

Na última temporada, LeBron havia se tornado o maior pontuador da história da liga americana ao quebrar o recorde do ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar, ativo nos anos de 1970 e 1980. O também ex-jogador dos Lakers tinha 38.387 pontos computados em 14 temporadas.

Vale ressaltar a expressividade da marca batida por James em relação a outros jogadores em atividade. O recorde estabelecido dificilmente será superado. O mais próximo dos 39 mil do craque é Kevin Durant, do Phoenix Suns. Ele tem 27.300 pontos na carreira.

