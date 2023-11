Brasiliense fecha elenco para a disputa do Candangão 2024

Vice-campeão da última edição do Candangão, o Brasiliense deseja retomar a hierarquia local e dá alguns toques no elenco montado para a disputa do distrital, em 2024. Chama a atenção, desta vez, as poucas alterações na lista geral que passa a brigar pelo campeonato estadual a partir de janeiro.

A primeira das manutenções passa pelo comando técnico. Após ter comandado o Samambaia na campanha que quase seguiu às semifinais da competição em 2023, o treinador ganhou reconhecimento ao ser o escolhido para suceder Roberto Cavalo no Jacaré durante a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Conseguiu a classificação ao mata-mata, mas caiu diante do Athletic mineiro, um dos promovidos da competição.

O elenco sofreu curtas variações, considerando as grandes variações dentro do conjunto de clubes co-irmãos de gestão — junto a Ceilandense e Samambaia — com apenas três novidades, além da confirmação de permanência do atacante Matheus Falero, ex-Ceilândia, após ajudar no acesso e título do Dragão na Segundinha. Uma delas é conhecida: atleta auribranco em 2022, o meia Bernardo volta à equipe após atuar pelo Maricá, do Rio de Janeiro.

Os dois estreantes são o lateral-esquerdo Matheus Nunes, ex-Juventus paulista, além do atacante Max Nóbrega, que estava na Abecat, de Goiás. Ambos se somam ao plantel para a disputa local, além da quarta divisão do Brasileirão e da Copa Verde, os dois compromissos nacionais do clube para o próximo ano.

A jornada começa entre os dias 13 e 14, datas programadas para o começo do Candangão. O Brasiliense estreia em casa, contra o Ceilandense, em partida provavelmente sediada no Estádio Serejão, em Taguatinga.

Confira o elenco completo do Brasiliense para o Candangão 2024:

Goleiros: Ravel e Vavá

Zagueiros: Gabriel, Gustavo Henrique, Igor Morais e Keynan

Laterais: Caetano, Daniel Mendonça, Romário e Matheus Nunes

Meio-campistas: Aldo, Wallace, Coquinho, Tarta, Gustavo Lila, Bernardo e Gabriel Kersul

Atacantes: Tobinha, Luquinhas, Joãozinho, Pedrinho, Matheus Falero, Max Nóbrega, Gustavão, Matheus Barboza e Americano



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Palmeiras tem avanço em negociação por Caio Alexandre

Palmeiras tem avanço em negociação por Caio Alexandre Esportes Torcida do Fluminense prepara mosaico 3D e frase de incentivo

Torcida do Fluminense prepara mosaico 3D e frase de incentivo Esportes Trio do Flamengo retorna ao Rio para jogo do Brasileirão

Trio do Flamengo retorna ao Rio para jogo do Brasileirão Esportes Mendoza perde espaço no Santos, após retornar de lesão

Mendoza perde espaço no Santos, após retornar de lesão Esportes Loja do Botafogo tem sucesso além do esperado

Loja do Botafogo tem sucesso além do esperado Esportes Fluminense x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h