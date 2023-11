NBB: Brasília anuncia que Tony Criswell não faz mais parte do elenco

O Brasília Basquete confirmou nesta quarta-feira (22/11) que o pivô Anthony Criswell não fará mais parte da equipe na temporada 2023/24 do NBB. O estadunidense de 2,06 metros havia sido contratado para o elenco há um mês, mas precisou resolver questões burocráticas e desembarcou no Brasil apenas na semana passada. Ele treinou com os companheiros durante as partidas do time no Rio de Janeiro, mas não entrou em quadra e sequer vestiu a camisa azul e branca em um jogo oficial.

“Brasília Basquete não conta mais com o atleta Anthony Wayne Criswell para a temporada 23/24. Recém-chegado ao Brasil, o pivô não chegou a atuar oficialmente. O Brasília lamenta o ocorrido, mas segue focado nos próximos duelos do NBB 23/24 e atento ao mercado na busca por reforços”, comunicou a equipe em nota oficial.

Tony Criswell fazia parte do trio de estrangeiros anunciado pela equipe para o início da temporada, assim como os alas-armadores Thomas Cooper e Christian Alaekwe. Aos 31 anos, o pivô tinha passagens pelo basquete 3x3 e pela liga da República Dominicana. Sem o gigante, o Brasília agiu rápido e trouxe para a posição Alexandrino, paulista de 28 anos com passagem pela Unifacisa. Além dele, o clube segue com o veterano Tom e o jovem Emerson Bahia como opções.

Em 16º na tabela com duas vitórias e seis derrotas em oito jogos, o time agora abana a poeira e retorna as atenções para o clássico candango contra o Cerrado Basquete na próxima sexta-feira (24/11), às 19h, no ginásio da ASCEB. A partida terá transmissão no YouTube do NBB.