Guia da rodada atrasada do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

A calculadora virou melhor amiga de muitos torcedores na reta final do Campeonato Brasileiro para fazer as contas pelo título ou pelo rebaixamento. Ainda assim, toda a matemática ficava mais difícil quando era preciso considerar os jogos adiados de cada equipe, mas agora chegou a hora de deixar de lado essa preocupação. Com o adiamento do término do torneio, essa semana terá a “rodada atrasada” do Brasileirão. Entre quarta (22/11) e quinta-feira (23/11), oito equipes entram em campo valendo pontos preciosos pelas aspirações de cada um na tabela.

A abertura da bateria especial vai colocar frente a frente Cruzeiro e Vasco, dois gigantes acostumados com as glórias no gramado, mas dessa vez jogando contra a repetição do pesadelo de um novo rebaixamento. A dupla ocupa as primeiras posições fora da zona da confusão, empatados com 40 pontos, e fazem um tira-teima importante para abrir vantagem sobre a degola.

Do final para o topo da tabela, o pelotão de cima pode ter grandes mudanças. O ex-líder Botafogo visita o Fortaleza e tem a chance de retomar a posição que ocupou durante a maior parte da temporada, mas para isso precisa vencer e frear a crise que assola o Glorioso. Torcendo por um tropeço do rival, o sexto colocado Flamengo recebe o Bragantino, sensação do campeonato e atual quarto lugar no Brasileirão.

A rodada ainda marca o “jogo das faixas” entre o campeão da Libertadores e o da Copa do Brasil em Fluminense e São Paulo. Os tricolores prometem uma noite de festa e respeito mútuo pelas conquistas apesar de estarem estacionados no meio da tabela. A seguir, o Correio apresenta as principais informações sobre cada confronto. Confira.

Cruzeiro x Vasco

Depois de serem pioneiros na entrada de SAFs entre os gigantes brasileiros, Cruzeiro e Vasco estão longe do que sonharam e entram em campo valendo a vida pela permanência na elite. Em um jogo adiado da 33ª rodada, a Raposa chega motivada pela vitória fora de casa contra o Fortaleza, porém do outro lado o Gigante da Colina traz na bagagem três triunfos consecutivos. Nos cinco encontros mais recentes entre a dupla – quatro deles pela Série B –, os celestes levaram a melhor em três ocasiões e os alvinegros em uma, além de outro empate.

Data: quarta-feira (22/11), às 19h

Local: Mineirão (MG)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Ian Luccas) e Mateus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Paulo Autuori

Vasco

Léo Jardim, Pumita, Maicon, Medel, Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Fluminense x São Paulo

No “jogo das faixas” entre o campeão da Libertadores e o da Copa do Brasil, os tricolores vão fazer a festa e comemorar as conquistas de cada lado. Ainda assim, dentro de campo a história é outra. O Fluminense estreia o patch pela vitória da Glória Eterna, mas não vai poder contar com personagens importantes do título, já que Nino e John Kennedy estão suspensos, enquanto Keno, Felipe Melo e Arias serão poupados e André talvez não jogue por ter atuado pela seleção um dia antes. Os desfalques também estão presentes no São Paulo, sem Calleri, Nestor, Lucas Moura, James Rodríguez, Arboleda, Rato, Caio Paulista e Michel Araújo, seja por lesão, seleções ou questão contratual.

Data: quarta-feira (22/11), às 21h30

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis:

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Yony Gonzalez e Cano. Técnico: Fernando Diniz

São Paulo

Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Juan (Méndez) e Luciano; David e Erison. Técnico: Dorival Júnior

Fortaleza x Botafogo

Em jogo adiado da 29ª rodada, o Castelão será palco para duas equipes que tiveram grandes momentos na temporada, mas agora buscam desesperadamente a recuperação. O Fortaleza já soma oito jogos seguidos sem vencer e parece em uma longa ressaca após a derrota na final da Sul-Americana. Despencando na tabela, o Laion ficou distante da Libertadores de 2024 e sequer eliminou as chances de rebaixamento, então precisa abrir o olho para terminar o ano bem. Já o Botafogo vive um calvário de seis jogos sem saber o que é ganhar e perdeu toda a gordura para a liderança. Com o gás do novo técnico Tiago Nunes, o Glorioso busca os três pontos para voltar a primeira colocação e manter vivo o sonho do título.

Data: quinta-feira (23/11), às 19h

Local: Castelão (CE)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Tiago Nunes

Flamengo x Bragantino

O grande jogo da rodada atrasada pode manter vivas as esperanças de um título para um lado e acabar com as chances do outro. Sexto colocado, o Flamengo pode subir até o terceiro lugar e ficar a dois pontos do líder em caso de vitória. O Bragantino, na quarta posição, pode empatar com o Palmeiras na liderança se vencer. Depois da confusão para poder realizar a partida no Maracanã, o rubro-negro conta com o fator casa para levar a melhor, mas o Massa Bruta é uma pedra no sapato para a geração de Gabigol e companhia. Desde a volta da equipe de Bragança para a Série A em 2020, são três triunfos para os paulistas, três empates e apenas uma vitória dos cariocas.

Data: quinta-feira (23/11), às 21h30

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Flamengo

Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Lucas Cunha (Lucas Rafael), Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Jadsom e Lucas Evangelista; Mosquera, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima