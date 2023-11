Luka Doncic viraliza com passe entre as pernas de LeBron James

A capacidade de improvisar de Luka Doncic é infinita. Na madrugada desta quarta-feira, o jogador do Dallas Mavericks viralizou mais uma vez nas redes sociais por causa de uma jogada espetacular na vitória da sua equipe sobre o Los Angeles Lakers por 104 a 101, pela temporada regular da NBA.

O esloveno encontrou Josh Green livre na zona morta para converter um arremesso de três pontos com um passe da cabeça do garrafão que simplesmente passou pelo meio das pernas de LeBron James. O astro dos Lakers ficou atônito. A jogada foi tão sensacional que quase surpreendeu o companheiro de Doncic, que, por pouco, quase deixou escapar a bola.

A jogada, que aconteceu ainda no primeiro quarto da partida, deixou impressionado os 19 mil espectadores que lotaram a Crypto.com Arena, casa do Los Angeles Lakers.

Veja como foi o momento:

GENTE, OLHA ESSE PASSE! ????????????



O "Tesouro" Luka Doncic mandou por ENTRE as pernas do LeBron para essa assistência INSANA! ????#MFFL AgoraNaNBA pic.twitter.com/iFWLM2u2C7 — NBA Brasil (@NBABrasil) November 23, 2023

LeBron pôde verificar de muito perto o que Doncic é capaz de produzir em quadra. Na temporada passada, um passe do esloveno deixou o jogador dos Lakers empolgado nas redes sociais. O lance aconteceu em março deste ano, em uma partida contra o Indiana Pacers. "Cara, isso é SIMPLESMENTE INSANO!!!!", escreveu LeBron, à época.

Doncic terminou o jogo com 30 pontos, 13 rebotes, 8 assistências e 2 roubadas de bola. Já LeBron anotou 16 de seus 26 pontos no último quarto, mas não conseguiu evitar o triunfo do Dallas Mavericks.