Ex-Real Brasília, Camilla Orlando é a nova treinadora do Palmeiras

Camilla Orlando é a nova treinadora do Palmeiras. Em anúncio realizado nesta quinta-feira (23/11), a técnica brasiliense de 39 anos deixa o comando do Real Brasília para assumir o time paulista. Ela chega ao Palestra para substituir Ricardo Belli, demitido no último dia 14 de novembro após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista. Na ocasião o Porco foi derrotado por 8x0 pelo Corinthians.

Ex-dona da prancheta das Leoas do Planalto, Camilla, que tem a licença PRO da CBF para trabalhar, foi caracterizada pelo novo clube no comunicado como ‘estudiosa’. Além disso, Orlando também soma passagens por Internacional, RB Bragantino e pela seleção feminina dos Emirados Árabes.

"Estou feliz demais com a oportunidade de fazer parte desse clube. Tenho grandes expectativas para o projeto, com muito trabalho e dedicação para que possamos construir uma equipe forte tanto tecnicamente quanto taticamente, mas, também, com foco na questão mental e física, que são essenciais", colocou, aos canais oficiais do Palmeiras.

No currículo, além disso, a nova dona da prancheta palestrina possui o título do Candangão de 2023 pelo Real Brasília, e da Série A2 do Campeonato Brasileiro de 2021 com o Bragantino. A experiência na capital paulista será a primeira.

"É um time gigante, com uma torcida enorme e que apoia e acredita no futebol feminino. Terei a oportunidade de comandar e desenvolver atletas de altíssimo nível", orgulhou-se.

O início de um novo capítulo encerra outro de forma gloriosa. Em um ano à frente da equipe do Defelê, Camilla somou 18 partidas no comando da equipe técnica. Destas, foram 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 62,9%. Além do título do Candangão conquistado de forma invicta, a treinadora ainda liderou a equipe à permanência na primeira divisão pela quarta temporada seguida.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

