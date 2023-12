Boca Juniors anuncia Diego Martínez como técnico após crise eleitoral

Diante do maior desafio da carreira, Diego Martínez é a aposta do Boca Juniors para 2024 - (crédito: Diego Lima/AFP) AFP AFP

O Boca Juniors anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira (26/12) o argentino Diego Martínez como novo técnico da equipe para a temporada 2024. O treinador de 45 anos assumirá o elenco xeneize no dia 2 de janeiro, com a missão de recuperar o Boca depois de um ano decepcionante, no qual o time não conquistou títulos e não se classificou para a Copa Libertadores de 2024.

A princípio, Martínez terá contrato até 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. Ele ocupará o lugar de Jorge Almirón, que deixou o clube em novembro, após a derrota na final da Libertadores para o Fluminense, no Maracanã.

Em sua carreira como técnico, Martínez passou por vários clubes de divisões inferiores como Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, e Estudiantes de Caseros, até chegar à elite e comandar equipes como Godoy Cruz, Tigre e Huracán, que levou às quartas de final da Copa da Liga este ano.

Apesar disso, já teve uma passagem há alguns anos no clube, como treinador das categorias de base. Assim, trabalhou com vários jogadores juvenis que hoje estão no profissional, com destaque para os meias Valentín Barco, Luca Langoni, Cristian Medina e Ezequiel "Equi" Fernández.

Martínez tinha sido procurado em abril deste ano por Juan Román Riquelme, então vice-presidente do Boca. O ex-meia, inclusive, aguardou a confirmação do demorado pleito presidencial no clube para consolidar a contratação. O antigo camisa 10 assumiu na última quarta-feira (20/12). A virada da temporada foi outro ponto para confirmar a transferência, uma vez que o treinador estava no Tigre.