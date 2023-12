Ex-Galo, Savinho se destaca na Espanha e chama atenção do City

Savinho é um dos destaques do Girona e da La Liga - (crédito: Foto: Divulgação/Girona/Twitter) Jogada10 Jogada10

O brasileiro Savinho foi um dos destaques na Espanha nesta primeira metade de temporada. Ponta-direita do Girona, ele tem quatro gols e cinco assistência na La Liga de 2023/2024. Assim, desperta atenção de grandes clubes pelo mundo, como o Manchester City. Pelo menos é o que garantiu uma publicação do jornal espanhol “Marca”.

O gigante inglês e atual campeão mundial não deve ter dificuldade para contratá-lo, afinal, é um dos clubes mais ricos do mundo. Além disso, Savinho está emprestado pelo Troyes. O clube francês, assim como o time espanhol, pertencem ao Grupo City, que administra o próprio Manchester City.

No entanto, além do Manchester City, Savinho despertou interesse de outros clubes pela Europa. A reportagem, porém, não citou os nomes. O atacante tem 19 anos e é um dos grandes responsáveis pela campanha histórica do Girona. Afinal, o clube catalão tem 45 pontos e está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, atrás do Real Madrid só pelo saldo de gols.

Carreira de Savinho

Savinho foi revelado pelo Atlético-MG em 2020. Em junho de 2022, aliás, foi vendido para o Grupo City/Troyes por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na época). Na primeira temporada, foi emprestado ao PSV. Dessa forma, ele ainda nem jogou pelo clube francês.

Vale lembrar que, em novembro deste ano, Ferran Soriano, CEO do City Group, que é dono de 12 clubes ao redor do mundo, incluindo o Girona, garantiu que o atacante fica no clube espanhol até o fim da temporada.

“Savinho ficará no Girona até o fim da temporada. Na verdade, acredito que ele pode até ficar por mais tempo. Pode surgir um clube interessado em pagar a cláusula de rescisão dele neste inverno, mas persuadi-lo a sair não será tão simples assim. Não acredito que isso aconteça facilmente agora. Agora buscamos estar entre os seis primeiros. E se conseguirmos manter essa posição até março, a meta será conquistar o Campeonato”, afirmou o dirigente.