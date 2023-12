"Sensação" do Inglês, Bournemouth vence o Fulham

Justin Kluivert comemora primeiro gol da partida - Foto: GLYN KIRK/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: GLYN KIRK/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês/Premier League de 2023/2024, o Bournemouth venceu o Fulham por 3 a 0, nesta terça-feira (26). Dessa forma, o jogo valeu pelo “Boxing Day”, nome popular para a rodada do Natal. Os gols foram marcados por Kluivert, Solanke e Sinisterra.

O atacante holandês abriu o placar ainda no primeiro tempo, afinal, balançou as redes aos 44 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Bournemouth apertou ainda mais e ampliou com Solanke cobrando pênalti, e Sinisterra em uma bela pintura de fora da área.

Com o resultado, o Bournemouth alcançou a quarta vitória consecutiva. Assim, é uma das sensações da competição, afinal, outrora brigava contra o rebaixamento. Agora, o time do interior da Inglaterra tem 25 pontos em 18 jogos. Já o Fulham está em 13°, com 21 pontos, já com as 19 partidas.

O Bournemouth teve o brasileiro Neto, ex-Barcelona, Juve, Seleção, Athletico e Fiorentina, no gol. Já a equipe da capital Londres contou com o volante belga-brasileiro e o atacante Rodrigo Muniz, ambos ex-Flamengo, como titulares. Na segunda etapa, o Fulham promoveu a entrada do atacante Carlos Vinicius, que jogou nas bases de Santos e Palmeiras.

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United 2 x 3 Luton Town

Bournemouth 3 x 0 Fulham

Burnley x Liverpool – 14h30

Manchester United x Aston Villa -17h

Quarta-feira (27/12)

Chelsea x Crystal Palace – 16h30

Brentford x Wolverhampton – 16h30

Everton x Manchester City – 17h15

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham – 16h30

Arsenal x West Ham -17h15