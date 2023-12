Elenco do Flamengo para 2024 alcança valor de mercado de R$ 750 milhões

Flamengo acumula compra de jogadores por altas cifras - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10





A reestruturação do Flamengo permitiu com que o clube começasse a ter grandes investimentos mais frequentes a partir de 2019. Naquele ano, houve conquistas, como a Libertadores e o Brasileirão. Desde este mesmo período, o Rubro-Negro se tornou o clube com maior poder financeiro da América do Sul. Prova disso é a sua primeira contratação para a próxima temporada. Para tirar o uruguaio De La Cruz do River Plate, da Argentina, foi necessário desembolsar R$ 79 milhões à vista. A intenção do Mais Querido é, então, seguir agressivo no mercado.

Com a incorporação do uruguaio, a tendência é que o técnico Tite escale um time titular com valor superior aos R$ 500 milhões. Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Assim, a equipe tem avaliação mercadológica de exatamente R$ 518 milhões e 733 mil. Tal conclusão tem como base os demonstrativos financeiros do Rubro-Negro.

A propósito, dois potenciais titulares, o goleiro Rossi e o lateral-direito Varela, chegaram ao Flamengo sem custos. Afinal, ambos estava livres no mercado após não renovarem seus vínculos com seus antigos clubes. O comandante ainda terá como alternativas no banco atletas que já foram ou frequentemente estão entre os 11 iniciais.

Flamengo conta com reservas de alto custo

Alguns exemplos são o goleiro Santos, o zagueiro Pablo, os volantes Allan e Thiago Maia, além dos atacantes Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Estes sete jogadores renderam ao Rubro-Negro um investimento de R$ 252 milhões e 272 mil.

Inclusive, o Flamengo terá uma arrecadação superior a R$ 1 bilhão pelo segundo ano consecutivo. Trata-se do líder do Brasil no quesito.